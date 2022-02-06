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06.02.2022 18:50
Рубрика: Digital

Аналитики предсказали рост продаж устройств для контроля здоровья

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
Аналитики Deloitte предсказывают, что в 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год. Здоровый образ жизни, правильное питание, распорядок дня - все это сегодня на пике популярности. Людям старше 30 врачи настоятельно рекомендуют держать под контролем целый набор различных показателей. А пандемия приучила нас к понятию "сатурация" и к тому, насколько уровень кислорода важен для здоровья и даже жизни.
Смарт-кольца не смогли стать альтернативой "умным" часам. Фото: andreypopov / istockphoto Смарт-кольца не смогли стать альтернативой "умным" часам. Фото: andreypopov / istockphoto
Смарт-кольца не смогли стать альтернативой "умным" часам. Фото: andreypopov / istockphoto

Несмотря на обилие гаджетов, в лидерах по-прежнему "умные" часы. Это сегодня самый универсальный и понятный девайс для мониторинга самочувствия. С помощью "умных" часов можно измерять частоту пульса, число пройденных шагов, тот самый уровень кислорода в крови и даже ловить очень опасную мерцательную аритмию.

Фото: iStock
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И если раньше все это было прерогативой премиальных устройств, то сегодня на это способны как недешевые часы Apple Watch 7 (40 тысяч рублей и выше), так и гораздо более доступные браслеты и часы Xiaomi или Honor, цена на которые начинается от 12-15 тысяч рублей. А еще все эти гаджеты умеют отслеживать фазы сна и помогать распределять активность в течение дня. Врачи со скепсисом оценивают качество измерений при помощи таких устройств - только 10% из числа опрошенных Deloitte врачей готовы опираться на них при лечении. Так что без консультации специалиста по-прежнему никуда. Но для мониторинга и понимания процессов, происходящих с организмом, все эти устройства определенно подходят.

Но хочется чего-то более компактного, а еще часы нужно заряжать каждый день, и это не говоря о том, что носить что-то на запястье у многих попросту нет привычки. Не беда - индустрия предложила "смарт-кольца" - гораздо более компактные девайсы, которые носятся на пальце и не отвлекают бесконечным числом уведомлений в течение дня. У них просто нет экрана для этих целей. Например, кольцо Oura Ring 3 собирает всю ту же самую информацию, что и "умные" часы: шаги, фазы сна, частота пульса, женский цикл, тренировки и многое другое.

Однако все познается в сравнении - минусов у "смарт-кольца" тоже более чем достаточно. Во-первых, без дисплея нет возможности оценивать в реальном времени изменения частоты сердцебиения, а это критически важно при тренировках. Упустив пульс, можно поставить под сомнение эффективность тренировок, а еще спровоцировать скачки давления, что опасно для здоровья. Вызывает сомнение и еще одно заявленное преимущество нового типа девайсов - отсутствие ремешка. Размер кольца фиксированный и подбирается при покупке, точно так же, как и у ювелирного изделия. И если вдруг в процессе использования вы похудеете или поправитесь, то обручальное кольцо можно будет отнести к специалисту, и он его скорректирует, а "смарт-колько" надо будет покупать новое. Стоит же оно несколько десятков тысяч рублей.

Является ли поражение в битве за компактность уделом исключительно носимой электроники? Совсем нет. Тот же путь несколькими годами раньше проделали и смартфоны. До определенного момента ко всеобщему восхищению гаджеты уменьшались, становились тоньше, легче. Но оказалось, что за это приходится платить емкостью аккумулятора - самые тонкие и легкие устройства при всей изысканности дизайна жили буквально "от розетки до розетки" и требовали подзарядки несколько раз в день. Пострадало и качество съемки- встроить в тончайший корпус достойную оптику с соответствующими физическими расстояниями, необходимыми, например, для зума, оказалось невозможно. А цифровая обработка изображений при всех своих безграничных возможностях все же заметно уступает по качеству классическим линзам.

Фото: iStock
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Как не удалось обмануть физику и в том, что касается звука. Использование технологий на жидких кристаллах, каких-нибудь OLED или QLED в современных телевизорах, дало возможность сделать экран толщиной в считанные миллиметры и даже сворачивать его в рулон в особых случаях, однако расплачиваться за это пришлось качеством звука. Для приличных средних и низких частот необходимы объемные динамики, которые просто невозможно встроить в такие корпуса.

В этот момент родилась индустрия саундбаров - по сути внешних аудиосистем. И за покупателем остался выбор - либо покупать дорогой телевизор с тончайшим экраном и средним звуком и наслаждаться красивой картинкой и общим впечатлением от дизайна интерьера, либо заплатить еще и докупить звук. Обмануть такие скучные и мало кому интересные вещи, как емкость химических элементов, физические габариты или реальная функциональность, по-прежнему не удается.

Digital Гаджеты

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