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Рубрика: В мире

AP: Администрации США верят все меньше из-за лжи и ошибок

Американской администрации стали меньше верить - как в Соединенных Штатах, так и за пределами страны. Все дело в том, что Вашингтон все чаще придает огласке непроверенную информацию. Бывают и заведомо ложные заявления - так называемые информационные вбросы (или фейки).

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Это, в частности, относится к недавним заявлениям Белого дома, что Россия якобы готовит некую провокацию на Украине. На этой неделе журналисты попросили администрацию США предоставить доказательства, а в ответ услышали: "Вы должны нам поверить".

Власти не стали раскрывать, на каком основании выступили с заявлением, что Москва готовит операцию в качестве предлога для вторжения на Украину.

А еще журналисты агентства Associated Press обратили внимание на любопытную деталь: "в ответе администрации проявилась особая едкость".

Авторы публикации констатировали, что "отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону".

Подчеркивается, что это закономерный итоге: ведь ранее имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке.

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