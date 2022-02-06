Apple блокирует белорусских разработчиков из-за санкций

Белорусские разработчики программного обеспечения для iPhone получили от компании Apple сообщения о блокировке аккаунтов из-за американских санкций. Кроме того, компания удаляет белорусские приложения из поисковых выдач или вообще блокирует к ним доступ.

"Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", - указывается в документе, направленном компанией.

Как передает сайт Хабр, пострадавшие программисты отмечают, что блокировки произошли без предупреждения со стороны компании. Под ограничения попадают все аккаунты из Республики Беларусь вне зависимости от банка, в котором обслуживается разработчик. Из-за этого пострадавшие не могут ни вывести средства с аккаунтов, ни перенести данные на другие.

В сообществах разработчиков надеются, что блокировка могла произойти случайно из-за ошибки Apple, поскольку официально американские санкции введены только в отношении некоторых лиц в Республике Беларусь. На запросы разработчиков и обращения СМИ компания Apple пока не отвечает.