Apple извинилась за блокировку аккаунтов белорусских разработчиков

Американская корпорация вернула доступ к учетным записям, а также к привязанным к ним приложениям и покупкам.

5 февраля IOS-разработчики с белорусской регистрацией в Apple получили электронные письма следующего содержания: "Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом".

Однако уже на следующий день корпорация уведомила белорусских разработчиков об ошибочности блокировки аккаунтов и принесла извинения за доставленные неудобства: "Вам по ошибке было отправлено электронное письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учетной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится к списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку".

Между тем разработчики из Беларуси отмечают, что у некоторых сервисов Apple пока не восстановлено функционирование системы отзывов.