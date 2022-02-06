Атомные подлодки ВМФ России вооружат новейшими торпедами

Боекомплект атомных подводных лодки ВМФ России пополнят новейшие торпеды УЭТ-1 "Ихтиозавр".

- В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые типы АПЛ торпедами УЭТ-1. Процесс перевооружения атомоходов начнется после полного оснащения новейшими торпедами дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада", - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Универсальная самонаводящаяся электрическая торпеда УЭТ-1 имеет калибр 533 мм. Характеристики боеприпаса закрыты, для экспортной версии заявлена скорость 50 узлов и дальность 25 км. Известно также, что торпеда лишена телеуправления, способна обнаруживать кильватерный след и плавно изменять свою скорость.

В 2018 году Минобороны заключило контракт на поставку ВМФ России 73 торпед "Ихтиандр". Однако этого количества недостаточно даже для оснащения всех имеющихся на флоте "Варшавянок". Несколько дней назад появилась информация, что с 2023 года объемы выпуска УЭТ-1 будут увеличены.