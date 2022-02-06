"Белый слон" признал лучшим фильмом драму "Капитан Волконогов бежал"

В воскресенье на территории арт-пространства ARTPLAY прошла торжественная церемония вручения Национальных премий киноведов и кинокритиков "Белый слон".

Наибольшее число наград завоевали фильмы "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Лучшим фильмом года критики признали "Капитан Волконогов бежал" - драму-притчу, действие которой происходит в 1938 году, но фильм освобожден от примет времени - он о любой тоталитарной системе, которая, омертвив все вокруг, методично уничтожает сама себя.

Картина начала свой путь на Венецианском фестивале, прошла по многим мировым кинофорумам, собрала урожай наград в Сочи, Лондоне, Филадельфии, Чикаго, получила Гран-при во французском Лез-Арке. Теперь ее богатая коллекция умножилась "Белым слоном"; вряд ли пройдет мимо нее и старейшая Национальная кинопремия Киноакадемии "Ника".

Кроме главной номинации, "Капитан Волконогов…" победил в категориях "Лучшая главная мужская роль" (лауреатом стал Юрий Борисов) и "Лучшая женская роль второго плана" (Наталья Кудряшова). Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", уже имеющий на своем счету Гран-при секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, получил "Белых слонов" за лучшую режиссуру, за сценарий (Кира Коваленко, Антон Яруш при участии Любовь Мульменко) и за главную женскую роль (Милана Агузарова).

Лучшим оператором критики признали Александра Ильховского, снявшего фильм "Медея". Этот фильм Александра Зельдовича взял также приз за лучшую музыку (Алексей Ретинский). Лучший художник - Алексей Максимов ("Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко). Лучшее звуковое решение - Борис Войт ("Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова).

Лучшей мужской ролью второго плана критики признали работу Павла Деревянко в фильме "Подельники" Евгения Григорьева. Лучшим дебютом - "Дунай" Любовь Мульменко. Лучшим документальным фильмом - "Расторгуев" Евгении Останиной, лучшим короткометражным - "Почти весна" Насти Коркии, лучшей анимацией - "Жизнь-паскуда" Варвары Яковлевой.

Лучшим сериалом названы "Пингвины моей мамы" Натальи Мещаниновой. Традиционная премия молодых кинокритиков "Голос" досталась Екатерине Селенкиной, режиссеру фильма "Обходные пути".

Почетный приз имени Мирона Черненко получила публицист и общественный деятель Алла Гербер. Приз за вклад в профессию - Любовь Аркус, создатель журнала "Сеанс", общественный деятель и кинорежиссер.

Организаторы церемонии выразили признательность ее спонсорам и всем, кто поддержал независимую премию донатами.

Торжественная церемония "Белый слон" транслировалась в прямом эфире на официальном YouTube-канале премии.