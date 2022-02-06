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Рубрика: Общество

Биолог Скулачев предупредил об ускоренном старении организма при COVID-19

Организм человека, заразившегося коронавирусом и болеющего COVID-19 в тяжелой форме, за десять дней стареет на десять лет. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделился молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Фото: iStock
Назван симптом, говорящий об опасном последствии "долгого ковида"

Он отметил, что при SARS-CoV-2 нагрузка на организм человека колоссальная. "В чем-то это похоже на очень ускоренное старение. Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет", - говорит Скулачев. И добавляет, что врачи в данной ситуации бессильны, остановить запущенный процесс невозможно. Медики пока не научились возвращать годы, которые были "потеряны" из-за COVID-19.

А еще, по словам биолога, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости.

Скулачев напомнил, что после вакцинации болезнь протекает в более легкой форме, а, значит, процесс ускоренного старения организма менее выражен.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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