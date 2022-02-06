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06.02.2022 21:48
Рубрика: Власть

Более 4,5 тыс. военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 205 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 49,5 тысячи человек. Кроме того, свыше 168,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 4 539 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 2 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 19 военных лечатся у гражданских медиков. 48 находятся в обсерваторах. Еще 2 412 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у четырех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлен 401 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 238 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 276 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,7 тысячи пациентов, более 12 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 585 248 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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