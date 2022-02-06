Большинство родителей видят будущее своих детей в IT-сфере и медицине

Более 26% родителей в будущем видят своих сыновей специалистами IT-сферы. Около 19% мам и пап девочек хотят, чтобы их дочери были медицинскими работниками. Таковы итоги социологического исследования сервиса по поиску работы Superjob, проведенного по заказу ТАСС.

Десять процентов опрошенных родителей мальчиков хотели бы, чтобы они получили военные специальности, 9% видят их в будущем в МЧС и силовых ведомствах, также 9% - в медицине. Далее в списке приоритетов родителей относительно будущего их сыновей следуют: строительство и архитектура - 7%, финансы - 4%, производство и ТЭК - 4%, наука - 3%, юриспруденция - 3%, индустрия спорта - 2%, область политики - 2%. А на то, чтобы их сын трудился в сфере педагогики и образования, в сельском хозяйстве, религии и ветеринарии, соглашается лишь 1% родителей.

Что же касается профессионального будущего девочек, то около 19% родителей хотели бы связать их будущее с медициной, 11% - видят дочь IT-специалистом, 6% - в экономике. По 5% участников опроса высказались за то, чтобы их дочери выбрали индустрию спорта или юриспруденции, по 4% - не против того, чтобы девочки пошли служить в силовые ведомства или в МЧС. Столько же - 4% - считают перспективной для девочек работу в строительной отрасли. Карьеру в науке как будущее для девочек выбрали 3% их мам и пап, педагога и специалиста нефтегазовой сферы - 3%. Еще по 2% родителей определили своих дочерей в сферу производства, ветеринарами и в индустрию красоты. Лишь 1% видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.