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06.02.2022 12:14
Рубрика: Общество

Большинство родителей видят будущее своих детей в IT-сфере и медицине

Текст: Владимир Емельяненко

Более 26% родителей в будущем видят своих сыновей специалистами IT-сферы. Около 19% мам и пап девочек хотят, чтобы их дочери были медицинскими работниками. Таковы итоги социологического исследования сервиса по поиску работы Superjob, проведенного по заказу ТАСС.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Десять процентов опрошенных родителей мальчиков хотели бы, чтобы они получили военные специальности, 9% видят их в будущем в МЧС и силовых ведомствах, также 9% - в медицине. Далее в списке приоритетов родителей относительно будущего их сыновей следуют: строительство и архитектура - 7%, финансы - 4%, производство и ТЭК - 4%, наука - 3%, юриспруденция - 3%, индустрия спорта - 2%, область политики - 2%. А на то, чтобы их сын трудился в сфере педагогики и образования, в сельском хозяйстве, религии и ветеринарии, соглашается лишь 1% родителей.

Что же касается профессионального будущего девочек, то около 19% родителей хотели бы связать их будущее с медициной, 11% - видят дочь IT-специалистом, 6% - в экономике. По 5% участников опроса высказались за то, чтобы их дочери выбрали индустрию спорта или юриспруденции, по 4% - не против того, чтобы девочки пошли служить в силовые ведомства или в МЧС. Столько же - 4% - считают перспективной для девочек работу в строительной отрасли. Карьеру в науке как будущее для девочек выбрали 3% их мам и пап, педагога и специалиста нефтегазовой сферы - 3%. Еще по 2% родителей определили своих дочерей в сферу производства, ветеринарами и в индустрию красоты. Лишь 1% видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.

Общество Соцсфера Социология Тесты и опросы

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