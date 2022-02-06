Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия стала более устойчивой к санкциям

Стоимость газа в разных странах ЕС выросла в 6-10 раз по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, оказывает большое давление на цены на электричество, написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он также отметил, что Евросоюз оказался не готов к энергетическому кризису и перебоям с поставками газа, чего не скажешь о России, которая делает все для обеспечения устойчивости к санкциям.

"В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа", - заявил он.

Боррель призвал "срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами ЕС, что рекомендует Еврокомиссия".