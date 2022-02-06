Британские врачи назвали ложный симптом “омикрона”

Британские врачи назвали расстройство желудка ложным симптомом "омикрона". По их словам, эта проблема почти не связана с коронавирусом, сообщает ZOE COVID Study.

Как пояснили специалисты, чаще всего люди ошибочно принимают расстройство желудка за COVID-19.

"Когда мы рассмотрели результаты ПЦР-тестов, то обнаружили, что, хотя значительная часть людей с желудочно-кишечными симптомами имеет положительный результат на ковид, доля людей с этими симптомами не больна коронавирусом", - говорят эксперты.

Врачи отметили, что проблемы с ЖКТ встречаются при "омикроне" не чаще, чем при других вариантах ковида, и предположили, что причина кроется в другом.

"Например, очень распространен в это время года норовирус - отсюда и его прозвище "зимняя рвота", - сообщают специалисты.

Чтобы избежать подобных заболеваний, врачи рекомендовали чаще мыть руки и соблюдать общую гигиену.