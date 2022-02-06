Участники экспертной сессии Совета Федерации обратились к председателю Следственного комитета России с просьбой установить особый контроль за уголовными делами о ненасильственных преступлениях, обвиняемыми по которым являются матери несовершеннолетних. Также они выступили с инициативой, ограничивающей необоснованное содержание под стражей таких обвиняемых, предложив ввести за это персональную ответственность. В качестве примера порочной практики они приводят резонансное дело Ольги Миримской.

Опасная женщина с ребенком?

Впервые инициатива была озвучена 1 февраля на экспертной сессии, прошедшей с участием членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и правозащитников. Одним из инициаторов обсуждения стала член сенатского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Она известна активной работой по противодействию насилию в колониях и следственных изоляторах.

Теперь в центре ее внимания оказалась "практика фактического шантажа" женщин, которых могут поставить перед выбором: "Признавай вину или будешь сидеть в СИЗО". С тем, что алгоритмы избрания меры пресечения в таких случаях нужно менять, согласился заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин.

Призвал пересмотреть "порочную практику" ареста женщин, обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений, и известный адвокат Шота Горгадзе. В качестве иллюстрации он привел получившую широкое освещение в СМИ историю предпринимательницы Ольги Миримской, арестованной в декабре 2021 года:

"Нахождение Миримской в СИЗО я могу объяснить только одной причиной. Чтобы в отрыве от шестилетнего ребенка она дала признательные показания и оговорила не только саму себя, но и других людей", - заявил господин Горгадзе.

Эмоционально отреагировала на рассказ о судьбе Миримской и ее младшей дочери член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина:

"Честно скажу: я пребываю в шоке! Не могу понять, что происходит, ведь у ребенка есть право находиться с родителями и воспитываться в семье... Кто задумывается сейчас, что испытывает ребенок? Он же сломан навсегда... он в человека-то превратился только благодаря матери. И сейчас что произошло? Сейчас мать "выкрали". Что за опасная опасность такая - женщина 57 лет?"

История Ольги Миримской

В случае с Ольгой Миримской ее разлука с младшей дочерью действительно имеет особый контекст. Нынешние неприятности бизнесвумен в виде уголовного дела и пребывания в СИЗО она и ее адвокаты напрямую связывают с громкой историей вынужденного расставания матери с новорожденной дочерью, когда последняя была вывезена за рубеж без ведома и согласия Миримской.

Эксперты призвали пересмотреть практику ареста женщин с детьми

Так получилось, что мать довольно длительное время просто не знала, где и с кем в настоящий момент находится ее дочь, кто за ней присматривает и присматривает ли вообще. Позднее "пелена тайны" спала: стало известно, что эта история связана с бывшим гражданским мужем Миримской, Николаем Смирновым, участвовавшим в программе ЭКО.

Матери потребовалось полтора года активных поисков, чтобы найти дочь, в чем ей помогали сотрудники МВД, Следственного комитета, МИД России и Интерпола, к которым за их участие Миримская испытывает искреннюю благодарность. После этого девочка вернулась в Россию. Судя по описаниям, полуторалетний ребенок находился в таком физическом состоянии, которое могло бы ужаснуть любую любящую мать. Старшая дочь Миримской Наталия вспоминает, что, когда девочку вернули, она была очень худая, постоянно хотела есть. Ольга Миримская полностью сосредоточилась на реабилитации ребенка. Из слов Наталии Голубович становится ясно, что восстановление было длительным и тяжелым, например, ее младшая сестра до четырех лет даже не разговаривала.

Но сегодня это очень активный и развитый "ребенок-ураган, который знает два языка и пишет по-китайски, занимается художественной гимнастикой и верховой ездой", выигрывает конкурсы и олимпиады.

В такой ситуации разлука мамы с дочерью действительно может стать серьезным ударом. Чем не повод, как в детективе, для принуждения обвиняемой к сделке со следствием?

Опираясь на позицию Миримской и ее защиты, широко озвученную в СМИ, можно прийти к такому выводу: после отказа Миримской от преследования бывшего гражданского мужа уголовное дело, возбужденное после исчезновения девочки, было закрыто, так как девочка нашлась и вернулась к матери. Уж не Николай ли Смирнов, допустим,через своих адвокатов мог организовать обвинения против нее?

Что касается самих обвинений, то Миримской инкриминировали дачу взятки следователю Носову, который был одним из участников процесса по возвращению ребенка домой.

Участники экспертной сессии Совета Федерации не обсуждали виновность или невиновность Миримской, но они уверены в несоразмерности избранной ей меры пресечения. При этом адвокат Шота Горгадзе подчеркнул, что происходящее сейчас с Миримской может быть чьей-то местью, упомянув ее бывшего гражданского супруга Николая Смирнова. Местью за то, что ей удалось вернуть в Россию "похищенную" дочь?

Предложения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет

Первые шаги по установлению особой ответственности за неадекватные действия сотрудников правоохранительных органов в рамках работы по конкретному уголовному делу намечены. Участники экспертного обсуждения направят в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет предложения и материалы для разработки необходимых поправок в законодательство.

Готовится законодательная инициатива, ограничивающая необоснованное содержание под стражей данной категории обвиняемых и введение персональной ответственности допустивших это должностных лиц.

Елена Афанасьева озвучила статистику со ссылкой на данные минюста, согласно которой в СИЗО России сейчас содержится 109 тысяч человек, из которых порядка 20 тысяч - это женщины. Зачастую из-за длительности судебного разбирательства они даже не попадают в колонию, а выходят из СИЗО за фактическим отбытием срока, назначенного приговором суда. То есть такая мера пресечения порой как бы предвосхищает приговор, и человек, еще не признанный судом виновным, уже вынужден отбывать реальное, по сути, лишение свободы.

Интересно, что, борясь за своего ребенка, Ольга Миримская фактически поспособствовала созданию важного прецедента в российском гражданском судопроизводстве. По результатам рассмотрения дела в 2017 году было принято решение пленума Верховного суда, которое работающие с суррогатным материнством юристы называют историческим. Мотивируя это тем, что после него воспользовавшиеся процедурой ЭКО биологические родители получили возможность отстаивать свои права.