Новости

"Омикрон" выявлен у 80% поступивших в больницу Филатова 18:56
На стройке станции метро "Новаторская" в Москве начался пожар 18:44
Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе 18:34
Названы шесть кожных признаков заболевания "омикрон"-штаммом 18:33
Лукашенко: США толкают Украину к войне 18:14
Полиции Оттавы не хватает сил для прекращения протестов дальнобойщиков 17:56
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от коронавируса 17:39
Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет 17:27
Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс 17:23
Apple извинилась за блокировку аккаунтов белорусских разработчиков 17:20
Саночник Людвиг стал олимпийским чемпионом Пекина 17:12
Назван состав российской сборной на произвольные программы командного олимпийского турнира 16:42
Британское издание назвало 10 важных западных фильмов о России 16:42
От COVID-19 умерла легенда индийского кино Лата Мангешкар 16:22
Польша выплатит Чехии 45 миллионов евро за отказ от иска в суд ЕС 16:17
В Санкт-Петербурге суворовцев вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" 16:12
Россиянин Климов стал пятым в прыжках с трамплина на Олимпиаде 16:01
В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина после контакта с больным COVID 15:44
Шеф-протокола президента рассказал, как проходила подготовка визита Путина в Китай 15:35
Кабмин выделил регионам деньги на "умные" светофоры, навигацию и экодатчики 15:30
Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года 15:15
Умерла автор "Некроманта" Наталья Нестерова 15:04
Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия из-за пандемии 14:58
"Фиорентина" расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля 14:52
Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 17:47
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Дима Билан даст три концерта в честь своего 40-летия, а Сергей Пенкин дважды представит новую юбилейную программу вместе с Большим концертным оркестром им. Ю.В. Силантьева.
Фото: PMI Фото: PMI
Фото: PMI

Кто играет: Дима Билан.

Что играет: Поп, соул.

Почему идти: После победы на "Евровидении" Дима Билан считается у нас главным певцом, способным показать всему миру мощь и стать российской попсы. После нескольких переносов, связанных понятно с чем, семикратный победитель EMA, единственный обладатель 20 высших наград Муз-ТВ и т.д. и т.п. отметит, наконец, свое 40-летие мега-концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Когда-то "ночной хулиган", а сегодня Заслуженный артист России обещает шоу с киловаттами звука и света, огромными экранами и декорациями-трансформерами. Ну и, разумеется, свой неповторимый вокал, незабываемые мелодии и непозорные тексты. Счастью поклонниц "русского Тимберлейка" в обеих столицах нет предела.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл (Москва); 14 и 15 февраля; 1 500 - 14 000 руб.; "Ледовый дворец" (Санкт-Петербург); 1 марта; 1 800 - 10 000 руб.

Фото: Live Division

Кто играет: Сергей Пенкин в сопровождении Большого концертного оркестра им. Ю.В.Силантьева.

Что играет: Поп, соул.

Почему идти: Самый правильный способ соприкосновения с творчеством Сергея Пенкина - посещение его шоу. На юбилейных концертах в Доме музыки артист предстанет перед зрителями во всей своей, не побоимся этого слова, красе и покажет все, что накопил к 60-ти годам. А именно: многооктавные вокализы, оригинальные композиции и эстрадные "стандарты", исполненные в неповторимом, присущем только ему стиле, а также много блестящих серо-буро-малиновых нарядов; без экстравагантных костюмов образ певца был бы неполон. Новая программа Classic 2, созданная совместно с Большим концертным оркестром, - пожалуй, лучшая за десятилетия карьеры Князя Серебряного. Товар лицом. И, как уже было сказано, самый правильный способ соприкосновения с творчеством Сергея Пенкина.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 11, 12 февраля; 2 000 - 10 000 руб.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк

Главное сегодня

Представитель РФ в ООН: Заявления Запада о захвате Киева - безумство и паникерство
Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс
Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года
Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной
Земан: У спецслужб Чехии нет доказательств о причастности РФ ко взрывам
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса