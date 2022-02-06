Дима Билан даст три концерта в честь своего 40-летия, а Сергей Пенкин дважды представит новую юбилейную программу вместе с Большим концертным оркестром им. Ю.В. Силантьева.

Кто играет: Дима Билан.

Что играет: Поп, соул.

Почему идти: После победы на "Евровидении" Дима Билан считается у нас главным певцом, способным показать всему миру мощь и стать российской попсы. После нескольких переносов, связанных понятно с чем, семикратный победитель EMA, единственный обладатель 20 высших наград Муз-ТВ и т.д. и т.п. отметит, наконец, свое 40-летие мега-концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Когда-то "ночной хулиган", а сегодня Заслуженный артист России обещает шоу с киловаттами звука и света, огромными экранами и декорациями-трансформерами. Ну и, разумеется, свой неповторимый вокал, незабываемые мелодии и непозорные тексты. Счастью поклонниц "русского Тимберлейка" в обеих столицах нет предела.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл (Москва); 14 и 15 февраля; 1 500 - 14 000 руб.; "Ледовый дворец" (Санкт-Петербург); 1 марта; 1 800 - 10 000 руб.

Фото: Live Division

Кто играет: Сергей Пенкин в сопровождении Большого концертного оркестра им. Ю.В.Силантьева.

Что играет: Поп, соул.

Почему идти: Самый правильный способ соприкосновения с творчеством Сергея Пенкина - посещение его шоу. На юбилейных концертах в Доме музыки артист предстанет перед зрителями во всей своей, не побоимся этого слова, красе и покажет все, что накопил к 60-ти годам. А именно: многооктавные вокализы, оригинальные композиции и эстрадные "стандарты", исполненные в неповторимом, присущем только ему стиле, а также много блестящих серо-буро-малиновых нарядов; без экстравагантных костюмов образ певца был бы неполон. Новая программа Classic 2, созданная совместно с Большим концертным оркестром, - пожалуй, лучшая за десятилетия карьеры Князя Серебряного. Товар лицом. И, как уже было сказано, самый правильный способ соприкосновения с творчеством Сергея Пенкина.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 11, 12 февраля; 2 000 - 10 000 руб.