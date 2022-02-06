Доклад ООН: КНДР развивает программы ядерного оружия и атакует криптовалютные биржи

Подготовленный независимыми наблюдателями доклад был представлен 4 февраля комитету Совбеза ООН по санкциям против КНДР. "Несмотря на то что сообщений о ядерных испытаниях и пусках межконтинентальных баллистических ракет не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов", - отмечается в докладе.

В документе также указано, что Пхеньян по-прежнему занимается развитием инфраструктуры ядерных и баллистических ракет, в том числе ведет поиск "материалов, технологий и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе посредством киберсредств и совместных научных исследований".

Кроме того, в докладе сообщается, что с 2020 по середину 2021 года северокорейским хакерам удалось похитить более 50 миллионов долларов "по меньшей мере с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии".