Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил королеву Елизавету II с 70-летием правления.

"Ее Величество станет первым британским монархом, который отпразднует платиновый юбилей, - цитирует политика ТАСС. Джонсон отметил, что за это время королева продемонстрировала непоколебимую преданность нации.

"Я выражаю ей признательность за долгие годы служения и с нетерпением жду лета, когда мы сможем отметить ее историческое правление", - добавил премьер.

Различные события, приуроченные к 70-летию царствования Елизаветы II, будут проходить в течение всего 2022 года, однако своего пика торжества достигнут в начале лета. Британцев ждут четырехдневные выходные.

Второго июня в центре Лондона пройдет парад, в котором примут участие 1,4 тысячи военнослужащих и 400 музыкантов. А 4 июня в Букингемском дворце выступят звезды со всего мира. В Виндзоре 5 июня состоится праздничный обед на открытом воздухе. За полукилометровым столом разместятся больше полутора тысяч гостей.