Эксперт назвал ключевое событие для рубля и не исключил рост спроса на ОФЗ

К концу этой недели курс доллара стабилизировался у отметки 76 рублей. Курс евро к вечеру пятницы находился вблизи уровня 87 рублей.

Укрепление европейской валюты произошло на ожидании ужесточения монетарной политики Европейского ЦБ. Повышение ставок (по депозитам она отрицательная - минус 0,25%) повысит спрос на инструменты в евро.

Специально для "Российской газеты" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко рассказал, что ждать от российской валюты на следующей неделе:

- Открытие торгов в понедельник будет зависеть от новостей в выходные дни на тему геополитики. Наиболее вероятно, что при отсутствии негатива пара USD/RUB откроется вблизи отметки 76. На курс повлияет и динамика цены на нефть.

Котировки Brent пробили отметку 90 долларов за баррель и устремились вверх на фоне различных факторов. Это двинуло вверх котировки компаний нефтегазового сектора и будет способствовать укреплению рубля.

В фокусе нет важных событий и статистики, которые повлияли бы на ход торгов валютой в понедельник. На предстоящей неделе бизнес не платит налогов, поэтому больших продаж валюты не ожидается.

Но это не является определяющим фактором для динамики курса российской валюты. ЦБ прекратил покупки в резервный фонд и, вероятнее всего, возобновит их не ранее конца февраля, чтобы не оказывать давления на курс. Техническая картина указывает на вероятность снижения курса USD/RUB к 74,50 в начале недели. В понедельник, вероятнее всего, курс будет в диапазоне 75,50-76,50, закрытие ожидаю вблизи 75,50.

Центральным событием недели станет заседание Банка России в пятницу. Очевидно, что ключевая ставка будет повышена на фоне роста инфляции почти до 9%. Рынок ожидает повышения ставки на 1 п.п. Доходность ОФЗ колеблется в диапазоне 9,50-10% годовых. Минфин даже сумел в прошлую среду разместить небольшой объем по ставке 9,6%.

Многое будет зависеть и от комментариев по итогам заседания. Также опубликуют обновленный прогноз важнейших макроэкономических показателей. Если регулятор по-прежнему ожидает снижения инфляции почти до таргета к концу года, повысится спрос на длинные ОФЗ. Возможно, даже возобновится приток в эти бумаги нерезидентов, доля которых упала до минимума.