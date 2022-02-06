Елизавета Вторая празднует 70-летие со дня восшествия на престол

Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим 70 лет на престоле. Торжественное празднование так называемого Платинового юбилея пройдет в июне, хотя королевой она стала 6 февраля 1952 года.

Учиться на королеву

Елизавета не была рождена для трона - она была дочерью младшего сына короля Георга V принца Йоркского, и третьей в очереди на престол. Однако череда неожиданных событий изменила обычный ход истории. В 1936 году - после смерти ее деда - королем стал его старший сын Эдуард VIII. Но, спустя всего 325 дней, он отказался от британского трона, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Королевский титул неожиданно перешел к отцу 11-летней Елизаветы Георгу VI. Семья переехала из Кенсингтона в Букингемский дворец. И Лилибет, как звали в семье будущую королеву, стала наследницей престола.

Принцесса Елизавета в театре. 1935 год. Фото: AP Photo

С этого момента она начала готовиться к своей будущей роли: изучать историю конституции и права, заниматься с отцом и профессорами Итонского колледжа. Занятия религией для нее проводил архиепископ Кентерберийский. А благодаря французским и бельгийским гувернанткам, принцесса Елизавета также выучила французский язык. Это умение сослужило ей позже хорошую службу, когда приходилось общаться с послами и высокопоставленными чиновниками из франкоязычных стран, а также при посещении тех районов Канады, в которых говорят на французском. Принцесса также изучала искусство и музыку, научилась ездить верхом и хорошо плавать.

Путь к престолу

Когда началась Вторая мировая война, король отказался покинуть Лондон и оставался в Букингемском дворце даже во время бомбардировок. В самые опасные дни вместе со своим народом оставалась и наследница престола. Известна фраза, сказанная ее матерью - женой Георга VI королевой Елизаветой, когда ей предложили вывезти детей в США или Канаду: "Дети никуда не поедут без меня. Я никуда не поеду без короля. А король ни за что никуда не поедет".

В 1940 году, в разгар войны, принцесс Лилибет и Маргарет в целях их безопасности перевезли в Виндзорский замок, где они провели большую часть военных лет. Это было тяжелое время также и для королевской семьи, но на Рождество принцессы вместе с детьми персонала замка организовывали представления для развлечения взрослых. 13 октября 1940 года 14-летняя Елизавета впервые выступила по радио - с обращением к детям, оставшимся без крова из-за войны. Через три года состоялось ее первое самостоятельное появление на публике - визит в полк гвардейских гренадеров. А в 1944 году 18-летняя Елизавета была назначена государственным советником и с этого момента могла исполнять часть функций монарха в случае отсутствия Георга VI.

Елизавета II возвращается в Англию, на следующий день после смерти ее отца Короля Георга VI. Фото: REUTERS

В 1952 году здоровье короля, болевшего раком легких, ухудшилось, и он был вынужден отказаться от турне по странам Британского Содружества наций. Его место заняла принцесса Елизавета в сопровождении супруга принца Филиппа. В ходе турне, находясь отдаленном районе Кении, она получила известие о смерти отца и своем восшествии на престол. В Великобританию она вернулась королевой. У трапа самолета ее встречал премьер-министр Уинстон Черчилль и другие официальные лица. Вернувшись домой в особняк Кларенс-Хаус, она обнаружила, что над ним впервые развевается Королевский штандарт.

Корона Святого Эдуарда

Коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. По настоянию 25-летней монархини торжественную церемонию транслировали по телевидению. На ней присутствовали около восьми тысяч гостей, в числе которых были члены королевской семьи, премьер-министры государств Содружества, пэры, представители палаты общин и всех крупных общественных кругов Великобритании, а также представители 129 иностранных государств и территорий. Но не только они. Благодаря прямой трансляции на церемонии незримо присутствовали около 20 миллионов телезрителей по всему миру.

Несмотря на сильный дождь, на всем пути коронационной процессии за ней наблюдали толпы зрителей, заблаговременно выхлопотавших себе билеты на сооруженные на обочинах зрительские места, и простые зеваки. По данным BBC, желающих хоть одним глазком увидеть золотую карету, в которой сидела юная королева, было приблизительно три миллиона. Среди них было около двух тысяч журналистов и пятьсот фотографов из 92 стран.

Елизавета II несет скипетр и державу во время коронации в 1953 году. Фото: AP Photo

На коронации Елизавета была в платье из тончайшего белого атласа, спроектированном британским кутюрье сэром Норманом Хартнеллом. На нем были вручную вышиты золотыми и серебряными нитями и шелками пастельных тонов, жемчугом, пайетками и кристаллами национальные эмблемы Великобритании и стран Содружества. После вручения ей четырех символов власти - державы, скипетра, жезла милосердия и королевского кольца с сапфиром и рубинами - архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер возложил ей на голову корону Святого Эдуарда. Этот венец, сделанный по образцу короны Святого Эдуарда, которую изготовили для Карла II ко времени его коронации в 1660 году, венчает крест с сапфиром темно-голубого цвета массой 167 карат, ограненным в форме розы. В нем более трех тысяч бриллиантов, 277 жемчужин, а также сапфиры, изумруды и рубины. В этой короне монархиня по традиции ежегодно открывает сессии парламента.

Платье, спроектированное британским кутюрье сэром Норманом Хартнеллом. Фото: REUTERTS

Рекордсменка на престоле

Королева Елизавета II, глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и еще 14 королевств Содружества. Она является главой Англиканской церкви, главнокомандующим вооруженными силами страны, принимает верительные грамоты от иностранных послов, участвует в награждениях, открывает проходящие в Британии крупные международные мероприятия, посещает зарубежные страны. Кроме того, формально именно она назначает премьер-министра, по его просьбе может распустить парламент и объявить проведение внеочередных выборов, утверждает принятые парламентариями законы.

Ее Величество произносит речь в Парламенте. Фото: AP Photo/Alastair Grant

Недавнее исследование показало, что 85 процентов населения Великобритании не знали другого монарха, кроме Елизаветы II. 9 сентября 2015 года в 17:30 по британскому времени она превзошла рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим из ныне здравствующих королей в мире. За время правления Елизаветы II в Британии сменилось 13 премьер-министров.

Вместо цыпленка - пудинг

Кульминацией празднований 70-летия пребывания Елизаветы II на британском престоле станут четырехдневные выходные со 2-го по 5-е июня. В первый день каникул будет - впервые за время пандемии - проведен королевский парад, участие в котором примут участие более 1400 военнослужащих, 400 музыкантов, 200 лошадей. Также, по данным BBC, в этот день в Великобритании, на Нормандских островах, на острове Мэн и на заморских территориях зажгут более полутора тысяч юбилейных маяков. Впервые такие маяки начнут светить и в столицах стран Содружества. На официальном сайте британской королевской семьи сообщается, что 5-го июня состоится "шоу, которое бывает раз в поколение", которое "сочетает лучшее из британского церемониального великолепия и зрелищности и передовые художественные и технические представления".

Королевский парад в Лондоне. Фото: AP Photo/Tim Ireland

Но мероприятия в рамках Платинового юбилея начались еще в конце прошлого года. Тогда премьер-министр Борис Джонсон призвал всех британцев сажать деревья в честь королевы: "Этот трудный год напомнил всем нам о важности окружающей природы и зеленых насаждений. Деревья способны изменить наше общество, связать нас с природой и стать домом для ценных диких существ. Они также могут сыграть огромную роль в борьбе с изменением климата, пока мы восстанавливаем окружающую среду после пандемии. И поскольку мы празднуем замечательное 70-летие службы Ее Величества, я призываю всех поддержать эту акцию и пойти "Посадить дерево к юбилею!". Этот призыв стал девизом акции "Зеленый шатер королевы", которая будет проходить до марта, и возобновится в октябре 2022 года.

Кроме того, уже сейчас кондитеры по всей Британии соревнуются в том, кто приготовит более вкусный пудинг к 70-летию восшествия Елизаветы II на престол. Конкурс "Платиновый пудинг" станет продолжением традиции "пира на весь мир", которая началась с "Коронационного цыпленка". Напомним, что ко дню коронации Елизаветы II для гостей заранее придумали особенное угощение: холодный цыпленок в крем-соусе карри с салатом из риса, зеленого горошка и зелени. Тот же рецепт был заранее напечатан в газетах, и все желающие могли приготовить "Коронационного цыпленка" у себя дома и таким образом отпраздновать восшествие Елизаветы на престол. Теперь британские кулинары выбирают лучший рецепт пудинга, который станет официальным блюдом Платинового юбилея.