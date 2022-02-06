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06.02.2022 10:15
Рубрика: Общество

Гематолог назвала причину кровотечения из носа зимой

Текст: Ольга Орлова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Почему во время морозов чаще бывают ситуации, когда из носа вдруг идет кровь? Врач-гематолог высшей категории, терапевт Диана Ким в интервью радио Sputnik объяснила, что этому есть две причины.

Фото: iStock
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Зимой, когда человек постоянно сталкивается с перепадами температуры - теплым и сухим воздухом в помещении, где работает отопление, и холодным и даже морозным на улице - происходит повреждение слизистой оболочки носа.

Микроранки приводят к кровотечениям, которые, в принципе, не опасны.

Другая причина кроется в перепадах атмосферного давления. При его повышении могут страдать сосуды. В таком случае лучше обратиться к врачу- терапевту.

Диана Ким предупредила, что если носовые кровотечения беспокоят человека регулярно, то нужно показаться сначала специалисту - отоларингологу. Он осмотрит слизистую носа и определит, дело в слизистой оболочке или в повреждении сосудов. Если же он не обнаружит патологий, тогда следует обратиться с гематологу - причины кровотечений могут быть более серьезными, начиная с полипов и заканчивая опухолями и проблемами с эндокринной системой.

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