Гематолог назвала причину кровотечения из носа зимой

Почему во время морозов чаще бывают ситуации, когда из носа вдруг идет кровь? Врач-гематолог высшей категории, терапевт Диана Ким в интервью радио Sputnik объяснила, что этому есть две причины.

Зимой, когда человек постоянно сталкивается с перепадами температуры - теплым и сухим воздухом в помещении, где работает отопление, и холодным и даже морозным на улице - происходит повреждение слизистой оболочки носа.

Микроранки приводят к кровотечениям, которые, в принципе, не опасны.

Другая причина кроется в перепадах атмосферного давления. При его повышении могут страдать сосуды. В таком случае лучше обратиться к врачу- терапевту.

Диана Ким предупредила, что если носовые кровотечения беспокоят человека регулярно, то нужно показаться сначала специалисту - отоларингологу. Он осмотрит слизистую носа и определит, дело в слизистой оболочке или в повреждении сосудов. Если же он не обнаружит патологий, тогда следует обратиться с гематологу - причины кровотечений могут быть более серьезными, начиная с полипов и заканчивая опухолями и проблемами с эндокринной системой.