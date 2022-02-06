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Google изменит логотип браузера Chrome

Текст:   Виктория Чернышева
06.02.2022,  
16:42
Фото: twitter.com/elvin_not_11 Фото: twitter.com/elvin_not_11
Фото: twitter.com/elvin_not_11

Google изменит логотип браузера Google Chrome. Как рассказал на своей странице в Twitter дизайнер компании Элвин Ху, значок упростили: удалены тени, немного изменились пропорции, а цвета стали ярче. Все это - для того, чтобы он больше соответствовал современному выражению бренда Google.

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"Интересный факт: мы обнаружили, что расположение определенных оттенков зеленого и красного рядом друг с другом создает неприятную цветовую вибрацию. Поэтому мы добавили очень тонкий градиент, чтобы смягчить переход", - уточнил Элвин Ху.

Для разных операционных систем значок браузера будет выглядеть по-своему. В Windows иконка Chrome будет градуированной (она будет доступна в Windows 10 и 11). В ChromeOS цвета будут более яркими, без градиентов, чтобы соответствовать внешнему виду остальных системных значков.

В macOS Chrome будет с небольшим 3D-эффектом. Для Beta и Dev мы прикрепили к ним разноцветные ленточки. В iOS бета-версия приложения будет похожа на чертеж - это дань уважения Apple, которая ориентирована на разработчиков. В обычной версии иконка браузера будет иметь новые пропорции.

Обновленный значок Google Chrome появится на устройствах в ближайшие несколько месяцев.

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