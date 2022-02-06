Индия одобрила российскую вакцину "Спутник Лайт"

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" российского производства теперь разрешена в Индии. Она станет частью индийской программы вакцинации и борьбы с мутациями COVID-19, в том числе с "омикроном". Всего "Спутник Лайт" разрешен более чем в 30 странах с населением 2,5 млрд человек.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Применение "Спутника Лайт" одобрил генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI). Ряд стран, в том числе Аргентина, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппины также одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустерного укола, напомнили в РФПИ.

Вакцина "Спутник Лайт" - это первый компонент препарата "Спутник V". Иммунитет после прививки считается сформированным на 21 день после укола. В качестве бустера препарат считается эффективным против всех штаммов коронавируса, в том числе против "омикрона" в первые три месяца после вакцинации.