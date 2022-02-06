Юрист рассказала, кому не полагается налоговый вычет при покупке квартиры

Каждый россиянин, являющийся плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ), имеет право на получение налогового вычета при покупке жилья. Размер налогового вычета составляет 13% от стоимости квартиры и предоставляется 1 раз в жизни, напомнила "Российской газете" юрист Мария Омельченко.

"Налоговый вычет предоставляется от суммы в 2 миллиона рублей при покупке или строительстве жилья и от суммы в 3 миллиона рублей при покупке жилья в ипотеку. Соответственно, сумма налогового вычета составляет 260 тысяч рублей при покупке квартиры, если были использованы собственные средства, и 390 тысяч рублей при приобретении жилья в ипотеку", - поясняет юрист.

При стоимости жилья менее 2 миллионов рублей вычет рассчитывают в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на другие объекты недвижимости.

Стоит также помнить о том, что индивидуальные предприниматели и самозанятые получить налоговый вычет могут лишь в том случае, если кроме своей предпринимательской деятельности они работают по трудовому или гражданско-правовому договору. В противном случае права на вычет они не имеют, так как не являются плательщиками НДФЛ.

"Налоговый вычет предоставляется в размере 13% от суммы заработка за год. То есть, при покупке жилья за 2 млн рублей при зарплате в 20 тысяч рублей возвращать свой налоговый вычет придется на протяжении нескольких лет.

Для получения налогового вычета необходимо представить документы в органы Федеральной налоговой службы РФ: декларацию о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте); справку от доходах по форме 2-НДФЛ (получить у работодателя); договор купли-продажи жилья; свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН); акт приема-передачи квартиры налогоплательщику (или доли в ней); документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские выписки, расписка от продавца о получении денег); паспорт; свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке)",- уточнила Мария Омельченко.