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06.02.2022 02:00
Рубрика: Экономика

Юрист рассказала, кому не полагается налоговый вычет при покупке квартиры

Текст: Ольга Игнатова
Каждый россиянин, являющийся плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ), имеет право на получение налогового вычета при покупке жилья. Размер налогового вычета составляет 13% от стоимости квартиры и предоставляется 1 раз в жизни, напомнила "Российской газете" юрист Мария Омельченко.
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

"Налоговый вычет предоставляется от суммы в 2 миллиона рублей при покупке или строительстве жилья и от суммы в 3 миллиона рублей при покупке жилья в ипотеку. Соответственно, сумма налогового вычета составляет 260 тысяч рублей при покупке квартиры, если были использованы собственные средства, и 390 тысяч рублей при приобретении жилья в ипотеку", - поясняет юрист.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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При стоимости жилья менее 2 миллионов рублей вычет рассчитывают в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на другие объекты недвижимости.

Стоит также помнить о том, что индивидуальные предприниматели и самозанятые получить налоговый вычет могут лишь в том случае, если кроме своей предпринимательской деятельности они работают по трудовому или гражданско-правовому договору. В противном случае права на вычет они не имеют, так как не являются плательщиками НДФЛ.

"Налоговый вычет предоставляется в размере 13% от суммы заработка за год. То есть, при покупке жилья за 2 млн рублей при зарплате в 20 тысяч рублей возвращать свой налоговый вычет придется на протяжении нескольких лет.

Для получения налогового вычета необходимо представить документы в органы Федеральной налоговой службы РФ: декларацию о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте); справку от доходах по форме 2-НДФЛ (получить у работодателя); договор купли-продажи жилья; свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН); акт приема-передачи квартиры налогоплательщику (или доли в ней); документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские выписки, расписка от продавца о получении денег); паспорт; свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке)",- уточнила Мария Омельченко.

Экономика Финансы Налоги Налоговые вычеты

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