Израиль облегчил въезд россиянам, привитым "Спутником"

Въезд в страну для граждан, привитых "Спутником V", был открыт 9 января, для привитых "Спутником Лайт" - 14 января. Среди условий въезда - наличие сертификата о вакцинации с QR-кодом, два отрицательных ПЦР-теста и положительный серологический анализ на антитела. После вакцинации должно пройти не менее 14 дней, чтобы туриста допустили к въезду в Израиль. После прилета он обязан соблюдать карантин, пока готовятся результаты свежего ПЦР-теста.

Иностранцы, которые предъявят поддельный документ о вакцинации или тестировании, не смогут впоследствии посещать страну в течение пяти лет. Аналогичные меры ожидают тех, кто после прилета откажется от карантина, если ПЦР-тест на COVID-19 окажется положительным.