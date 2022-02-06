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06.02.2022 16:12
Рубрика: В мире

Израиль облегчил въезд россиянам, привитым "Спутником"

Текст: Анастасия Селиванова
Граждане России и других стран, которые привиты вакциной "Спутник V" и ревакцинированы "Спутником Лайт", при въезде в Израиль с 6 февраля могут использовать анализ на антитела IgG российской лаборатории Invitro, чтобы по приезде в Израиль избежать дополнительного серологического анализа. Это следует из сообщения на сайте минздрава Израиля.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Константин Завражин/РГ
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации

Въезд в страну для граждан, привитых "Спутником V", был открыт 9 января, для привитых "Спутником Лайт" - 14 января. Среди условий въезда - наличие сертификата о вакцинации с QR-кодом, два отрицательных ПЦР-теста и положительный серологический анализ на антитела. После вакцинации должно пройти не менее 14 дней, чтобы туриста допустили к въезду в Израиль. После прилета он обязан соблюдать карантин, пока готовятся результаты свежего ПЦР-теста.

Иностранцы, которые предъявят поддельный документ о вакцинации или тестировании, не смогут впоследствии посещать страну в течение пяти лет. Аналогичные меры ожидают тех, кто после прилета откажется от карантина, если ПЦР-тест на COVID-19 окажется положительным.

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