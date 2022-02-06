Какие есть варианты досрочного погашения банковских кредитов

Для того, чтобы быстрее погасить банковский кредит и больше не быть должником, российское законодательство и сами кредитные организации предусматривают немало вариантов.

Выбор за вами

Специально для "Российской газеты" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова напомнила об основных способах быстрого погашения кредита:

- Во-первых, можно выплачивать кредит каждый месяц, если это вам позволяют условия кредитного договора и ваш доход. Вы будете производить частичное досрочное погашение. И сможете расплатиться по кредиту раньше предусмотренного в договоре срока.

Во-вторых, есть смысл откладывать часть зарплаты или других доходов на депозит в надежный банк. Когда накопится сумма, хотя бы в 50-70 тысяч рублей, ее можно направить на частичное досрочное погашение вашего кредита (если это разрешается условиям кредитного договора).

В-третьих, если вы продали какое-либо имущество на достаточно значительную сумму (допустим, за 100 тысяч рублей), вы можете эти средства либо сразу направить на частичное досрочное погашение вашего кредита (например, ипотеки или автокредита), либо положить ее в надежный банк под высокий процент сроком не менее чем на год

А накопившиеся в конце года проценты можно будет использовать для частичного досрочного погашения кредита.

Осторожность не помешает

В-четвертых, можно параллельно с выплатами по кредиту начать получать дополнительный доход. Например, приобрести ценные бумаги (акции или облигации) высоконадежных компаний, которые платят высокие дивиденды или проценты. И накопленную за год сумму использовать для частичного досрочного погашения кредита.

Однако в этом случае нужно помнить, что, в отличие от банковского депозита, фондовому рынку присущи более высокие риски. Даже надежные предприятия могут в какой-то момент отказаться от выплат дивидендов по обыкновенным акциям, если, например, получили убыток или очень низкую чистую прибыль.

Эмитенты корпоративных облигаций могут объявить дефолт в самый неподходящий момент, а ежедневная торговля ценными бумагами может принести вам убытки вместо ожидаемой прибыли. А ведь вам еще и кредит выплачивать!

Поэтому, выбирая такой вариант, заранее задайте себе вопрос - готовы ли вы понести финансовые потери, когда вам надо платить по кредиту.

У каждого кредита свой путь

Для разных видов кредитов есть свои особенности возможного досрочного погашения.

Так, если вы хотите досрочно погасить потребительский кредит, то есть кредит без имущественного обеспечения, то вы можете взять в другом банке такой же кредит наличными, но под более низкий процент и с его помощью сразу закрыть ваш более дорогостоящий кредит.

Правда, в этом случае вы, погасив один кредит, останетесь должником другого банка, но выплачивать минимальный платеж будете на более выгодных условиях. Ведь рефинансировав дорогой кредит, можно снизить процентную ставку на 2-5 процентных пунктов. А далее платить по кредиту новому банку, допустим, такой же платеж, как и предыдущей кредитной организации, только чуть меньше.

Новый кредит, таким образом, вы сможете погасить пораньше. Только заранее надо узнать, разрешает ли новый банк частичное досрочное погашение и на каких условиях (может быть, не ранее, чем через полгода выплат по кредиту без просрочек).

Можно взять новый кредит под проценты ниже, если вы являетесь зарплатным клиентом. Им банки часто предлагают льготные варианты. Снизив процент, вы можете продолжать выплачивать банку более высокую сумму, чтобы погасить кредит пораньше.

Особенности ипотеки

Если вы взяли ипотечный кредит, то здесь нужно помнить, что неплохие возможности для более быстрого погашения кредита некоторым из вас обеспечивает само государство.

Во-первых, если в вашем регионе продолжает действовать программа ипотеки с господдержкой, и вы по возрасту и иным критериям подпадаете под категорию лиц, которым банки могут предоставлять льготную ипотеку, у вас есть отличный способ сэкономить на проценте.

Во-вторых, ипотеку можно частично досрочно погасить материнским капиталом, если вы имеете право на его получение. Это разрешается законом.

Кроме того, военнослужащие и многодетные семьи могут воспользоваться, соответственно, государственной программой военной ипотеки или ипотеки для семей с детьми и тоже сэкономить на проценте. А далее можете выплачивать банку ежемесячный платеж побольше, чтобы пораньше рассчитаться с долгами.