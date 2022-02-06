Какие есть варианты досрочного погашения банковских кредитов

Новости

Посол Антонов: К 30 июня еще 28 российских дипломатов покинут США 05:20
Джонсон поздравил королеву Елизавету II с 70-летием правления 04:36
Биолог Скулачев предупредил об ускоренном старении организма при COVID-19 03:50
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: У детей постковидный синдром бывает редко 03:19
В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин 02:42
Посол России в Вашингтоне Антонов назвал новые санкции США неизбежными 02:25
В Канаде автомобиль въехал в толпу противников коронавирусных ограничений 01:47
В Марокко умер упавший в 32-метровый колодец мальчик 01:17
Два гола Жиру обеспечили победу "Милана" над "Интером" 00:40
Онлайн-трансляция мужского скиатлона на Олимпийских играх 00:20
Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg 05.02.2022
Ле Пен пообещала французам выход из НАТО в случае ее избрания президентом 05.02.2022
Посол России в США Антонов назвал безобразием публикацию Bloomberg о "вторжении" 05.02.2022
Эмир Кустурица пообещал содействовать деятельности РГО в мире 05.02.2022
Посол РФ Антонов: США пытаются свести все международные проблемы к Украине 05.02.2022
Более 585 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.02.2022
На Украине мужчину осудили на 5 лет условно за публикацию цитат Ленина и Сталина 05.02.2022
Школы и детсады будут переводить на дистант при отсутствии из-за болезни 20% детей 05.02.2022
Соболев спас "Спартак" в матче против "Джохора" и поучаствовал в потасовке 05.02.2022
Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине 05.02.2022
В Москве отменяют карантин для контактировавших с пациентами с COVID-19 05.02.2022
В ООН прокомментировали новость Bloomberg о "вторжении" России на Украину 05.02.2022
Семен Елистратов назвал дисквалификацию нашей смешанной команды справедливой 05.02.2022
Захарова: Обострение в риторике западных СМИ связано с проведением Олимпиады в "не той стране" 05.02.2022
РПЦ выразила готовность участвовать в адаптации бывших заключенных 05.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Как дорого обходится лечение больных COVID-19
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 05:00
Рубрика: Экономика

Какие есть варианты досрочного погашения банковских кредитов

Текст: Георгий Панин
Для того, чтобы быстрее погасить банковский кредит и больше не быть должником, российское законодательство и сами кредитные организации предусматривают немало вариантов.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Выбор за вами

Специально для "Российской газеты" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова напомнила об основных способах быстрого погашения кредита:

- Во-первых, можно выплачивать кредит каждый месяц, если это вам позволяют условия кредитного договора и ваш доход. Вы будете производить частичное досрочное погашение. И сможете расплатиться по кредиту раньше предусмотренного в договоре срока.

Во-вторых, есть смысл откладывать часть зарплаты или других доходов на депозит в надежный банк. Когда накопится сумма, хотя бы в 50-70 тысяч рублей, ее можно направить на частичное досрочное погашение вашего кредита (если это разрешается условиям кредитного договора).

В-третьих, если вы продали какое-либо имущество на достаточно значительную сумму (допустим, за 100 тысяч рублей), вы можете эти средства либо сразу направить на частичное досрочное погашение вашего кредита (например, ипотеки или автокредита), либо положить ее в надежный банк под высокий процент сроком не менее чем на год

А накопившиеся в конце года проценты можно будет использовать для частичного досрочного погашения кредита.

Осторожность не помешает

В-четвертых, можно параллельно с выплатами по кредиту начать получать дополнительный доход. Например, приобрести ценные бумаги (акции или облигации) высоконадежных компаний, которые платят высокие дивиденды или проценты. И накопленную за год сумму использовать для частичного досрочного погашения кредита.

Фото: iStock
Объем выданных в РФ за год автокредитов впервые превысил триллион рублей

Однако в этом случае нужно помнить, что, в отличие от банковского депозита, фондовому рынку присущи более высокие риски. Даже надежные предприятия могут в какой-то момент отказаться от выплат дивидендов по обыкновенным акциям, если, например, получили убыток или очень низкую чистую прибыль.

Эмитенты корпоративных облигаций могут объявить дефолт в самый неподходящий момент, а ежедневная торговля ценными бумагами может принести вам убытки вместо ожидаемой прибыли. А ведь вам еще и кредит выплачивать!

Поэтому, выбирая такой вариант, заранее задайте себе вопрос - готовы ли вы понести финансовые потери, когда вам надо платить по кредиту.

У каждого кредита свой путь

Для разных видов кредитов есть свои особенности возможного досрочного погашения.

Так, если вы хотите досрочно погасить потребительский кредит, то есть кредит без имущественного обеспечения, то вы можете взять в другом банке такой же кредит наличными, но под более низкий процент и с его помощью сразу закрыть ваш более дорогостоящий кредит.

Ефимов: Каждый третий кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком

Правда, в этом случае вы, погасив один кредит, останетесь должником другого банка, но выплачивать минимальный платеж будете на более выгодных условиях. Ведь рефинансировав дорогой кредит, можно снизить процентную ставку на 2-5 процентных пунктов. А далее платить по кредиту новому банку, допустим, такой же платеж, как и предыдущей кредитной организации, только чуть меньше.

Новый кредит, таким образом, вы сможете погасить пораньше. Только заранее надо узнать, разрешает ли новый банк частичное досрочное погашение и на каких условиях (может быть, не ранее, чем через полгода выплат по кредиту без просрочек).

Можно взять новый кредит под проценты ниже, если вы являетесь зарплатным клиентом. Им банки часто предлагают льготные варианты. Снизив процент, вы можете продолжать выплачивать банку более высокую сумму, чтобы погасить кредит пораньше.

Особенности ипотеки

Если вы взяли ипотечный кредит, то здесь нужно помнить, что неплохие возможности для более быстрого погашения кредита некоторым из вас обеспечивает само государство.

Фото: iStock
Банк России ждет замедления ипотечного кредитования

Во-первых, если в вашем регионе продолжает действовать программа ипотеки с господдержкой, и вы по возрасту и иным критериям подпадаете под категорию лиц, которым банки могут предоставлять льготную ипотеку, у вас есть отличный способ сэкономить на проценте.

Во-вторых, ипотеку можно частично досрочно погасить материнским капиталом, если вы имеете право на его получение. Это разрешается законом.

Кроме того, военнослужащие и многодетные семьи могут воспользоваться, соответственно, государственной программой военной ипотеки или ипотеки для семей с детьми и тоже сэкономить на проценте. А далее можете выплачивать банку ежемесячный платеж побольше, чтобы пораньше рассчитаться с долгами.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Посол России в Вашингтоне Антонов назвал новые санкции США неизбежными
Захарова отметила отсутствие реакции Госдепа на публикацию Bloomberg
В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин
Биолог Скулачев предупредил об ускоренном старении организма при COVID-19
В Марокко умер упавший в 32-метровый колодец мальчик
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19