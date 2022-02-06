Канцлер ФРГ отверг возможность поставок на Украину летального оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять летальное оружие на Украину.

"Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем его на Украину. Его придерживалась еще моя предшественница (Ангела Меркель - прим. "РГ"), и это было и остается правильным", - сказал он.

Ранее немецкие власти неоднократно отмечали, что не будут поставлять летальное оружие Киеву. Так, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот заявлял, что ФРГ может продать украинцам "каски и бронежилеты, но не оружие".