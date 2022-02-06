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06.02.2022 05:30
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала напиток для снижения сахара и холестерина

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из США выяснили, что употребление кофе способствует снижению сахара и холестерина. Напиток можно порекомендовать пить почти всем. Но, как подчеркивается, при условии соблюдения дозировки.

Фото: iStock
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Употребление кофе в строго определенном количестве, если нет особой чувствительности к кофеину, действительно допустимо даже для пациентов кардиологов. Об этом рассказала специалист.

"Без вреда для здоровья совершенно точно можно пить две чашки кофе в день. Даже людям с сердечно-сосудистыми проблемами", - считает кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Однако стоит иметь в виду, что в некоторых случаях употребление кофе может спровоцировать неожиданную реакцию организма, например, паническую атаку.

"Есть индивидуальная чувствительность к кофе. У многих повышается сердцебиение кратковременно, а для человека, склонного к паническим атакам, любая непонятная ситуация может провоцировать эту атаку. То есть, кофе это не причина панический атаки, а запускающий триггер", - объяснила врач, добавив, что все это прорабатывается с кардиопсихологом, и проблема уходит.

Фото: iStock
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В целом же употребление кофе связано с массой преимуществ для здоровья, подтвердила Анна Кореневич, ссылаясь на исследования. Так, напиток (лучше без молока и сахара) снижает риск развития сахарного диабета у пациентов с ишемической болезнью сердца. Подчеркивается, что это касается как молотого, так и растворимого кофе. Выбирайте тот, который больше нравится.

"Если человек употребляет одну-две чашки черного кофе без сахара, то риск развития диабета снижается в два раза", - отметила кардиолог.

Также в рамках исследования специалисты из США выяснили, что пара чашек черного кофе без сахара способствует снижению уровня холестерина, уточнила Кореневич.

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