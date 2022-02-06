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06.02.2022 21:27
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали напиток для быстрого снижения давления

Текст: Анастасия Селиванова

Употребление одной чашки свежевыжатого свекольного сока в сутки снижает артериальное давление в течение 24 часов у людей, которые страдают от гипертонии, говорится в исследовании, опубликованном журналом Hypertension. Речь идет о 250 мл красного напитка.

Фото: pixabay.com
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Исследование проводилось на двух группах людей: первой давали свекольный сок, богатый нитратами в дозе около 6,4 ммоль, второй - свекольный сок без нитратов. Давление после приема сока пациенты измеряли как на приеме у врача, так и дома, самостоятельно. В группе плацебо изменений не наблюдалось, в то время как группа, принимавшая свекольный сок с нитратами, показала снижение систолического давления на 7,7 мм рт. ст. через четыре недели и на 8,1 мм - через шесть недель, диастолическое давление снизилось на 2,4 и 3,8 мм рт. ст. соответственно.

Также у пациентов наблюдалось улучшение эндотелиальной функции и снижение жесткости артерий. Врачи полагают, что это связано со свойством сока расширять сосуды и улучшать кровоснабжение. В целом уровень снижения артериального давления на фоне приема свекольного сока с нитратами оказался сопоставим с действием антигипертензивного препарата в стандартной дозе, при условии что давление у испытуемых было не выше 159/99, а также отсутствовали другие хронические заболевания.

Кардиологи напоминают, что при высоком кровяном давлении одно лишь употребление свекольного сока может не помочь: необходимо подходить к решению проблемы комплексно и начать с визита к врачу. Благотворительная организация British Heart Foundation напоминает, что умеренная физическая активность - около 150 минут в неделю - поможет снизить давление, а для людей с лишним весом - приблизит их к более здоровой физической форме. Из рациона также рекомендуется исключить соль и алкоголь, пишет Daily Express.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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