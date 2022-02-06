В мире
06.02.2022 17:23

Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что армии РФ и РБ дадут совместный ответ украинским властям, если они начнут войну с Донбассом.

Фото: Минобороны Беларуси/ ТАСС
Шойгу прилетел в Минск и встретился с президентом Лукашенко

Во время эфира на YouTube-канале "Соловьёв Live", отечая на вопрос о том, как отреагирует белорусская армия на агрессию в отношении Донбасса со стороны Киева, Лукашенко ответил: "Точно так, как российская".

На вопрос о том, идёт ли речь о совместном ответе Беларуси и России, он сказал: "Естественно".

"Слушайте, что мы тут, шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять", - добавил белорусский лидер, имея в виду усиление охраны границы с Украиной и белорусско-российские военные учения.

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