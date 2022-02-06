Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Украина может присоединиться к Союзному государству через 15 лет.

Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства России и Беларуси, Лукашенко допустил, что в ближайшие годы к этому объединению присоединятся некоторые страны бывшего СССР: "Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (имеются в виду январские протесты в стране - прим. "РГ"). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся".