В мире
06.02.2022 17:27
Текст: Юрий Нечаев

Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что Украина может присоединиться к Союзному государству через 15 лет.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Отвечая на вопрос о будущем Союзного государства России и Беларуси, Лукашенко допустил, что в ближайшие годы к этому объединению присоединятся некоторые страны бывшего СССР: "Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (имеются в виду январские протесты в стране - прим. "РГ"). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся".

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