Новости

"Русские безумно крутые": Лыжник Нисканен - о победе Большунова на Олимпиаде 14:24
В Алма-Ате отменяют повышенный уровень террористической опасности 14:19
Земан: У спецслужб Чехии нет доказательств о причастности РФ ко взрывам 14:00
В Перу опять меняется состав правительства 13:55
Макрон: Без диалога с Россией нормализация невозможна 13:49
Конькобежец Трофимов стал четвертым на дистанции 5000 метров на Олимпиаде 13:30
Оттепель ожидается на следующей неделе в Москве 13:28
Жена Большунова отреагировала на победу мужа на Олимпиаде 13:24
Путин поздравил российского лыжника Большунова с победой на Олимпиаде 13:22
Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной 13:11
Тренер из Пензы объяснил победу Большунова на Олимпиаде в Пекине 13:05
СМИ: Великобритания отправила спецназ на Украину 12:53
Бастрыкин: К поискам пропавшего Владимира Ялунина подключились криминалисты центрального аппарата СКР 12:24
Большунов о золоте на Олимпиаде: Ради такого стоило пройти такой путь 12:23
"Нокаут": Двукратный олимпийский чемпион Нортуг оценил победу Большунова 12:17
В Испании снова отменят обязательное ношение масок на улице 11:57
Минобороны ФРГ: Берлин не будет поставлять оружие на Украину 11:56
Атомные подлодки ВМФ России вооружат новейшими торпедами 11:43
Путин и президент Южной Осетии обсудили развитие двусторонних отношений 11:32
Россияне назвали размер желаемой финансовой "подушки безопасности" 11:24
Полиция возбудила дело об избиении в Москве экс-депутата Шингаркина 11:20
Пентагон уволит военнослужащих, которые отказываются делать прививку от COVID-19 10:53
Два человека пострадали в массовом ДТП на МКАД 10:38
Сноубордист Хадарин занял 15-е место в квалификации слоупстайла на ОИ 10:31
Определен состав женской сборной России на биатлонную индивидуальную гонку на ОИ 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 13:49
Рубрика: В мире

Макрон: Без диалога с Россией нормализация невозможна

Текст: Иван Сысоев

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. Об этом он заявил французским СМИ в преддверии визита в Москву, передает ТАСС. Макрон прибудет с визитом в Россию 7 февраля, а на следующий день французский президент планирует посетить Украину.

Фото: kremlin.ru
Совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии

"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, то невозможно урегулировать ни один конфликт, - сказал французский президент. - Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности".

Комментируя ситуацию вокруг Украины, он подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы избежать вооруженного конфликта".

В мире Европа Франция Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Представитель РФ в ООН: Заявления Запада о захвате Киева - безумство и паникерство
Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной
В Москве отменен карантин по COVID-19 в классах школ и группах детских садов
Доклад ООН: КНДР развивает программы ядерного оружия и атакует криптовалютные биржи
Спасатели нашли подо льдом квадроцикл, на котором провалился экс-замминистра юстиции
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией