Макрон: Без диалога с Россией нормализация невозможна

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. Об этом он заявил французским СМИ в преддверии визита в Москву, передает ТАСС. Макрон прибудет с визитом в Россию 7 февраля, а на следующий день французский президент планирует посетить Украину.

"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, то невозможно урегулировать ни один конфликт, - сказал французский президент. - Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности".

Комментируя ситуацию вокруг Украины, он подчеркнул, что "сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы избежать вооруженного конфликта".