Министр культуры Британии пригрозила тюрьмой Цукербергу

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Британии Надин Доррис пригрозила ни много ни мало реальным тюремным сроком лично главе компании Meta (в прошлом Facebook) Марку Цукербергу и руководителям других ведущих онлайн-платформ, если те не будут эффективно бороться с противоправным контентом в соцсетях. Громкое заявление госпожи Доррис прозвучало на фоне ужесточения британского законопроекта о безопасности в интернете, передает Sky News.

Накануне парламентарии Альбиона расширили перечень уголовно наказуемых публикаций. Среди них - прямые угрозы физической расправы и насилия (до пяти лет тюрьмы), сексуальные злоупотребления (до двух лет тюрьмы), распространение заведомо ложных сообщений, например, о якобы заложенной бомбе (51 неделя заключения). Интернет-платформы обязаны своевременно "вычищать" подобный контент - равно как порнографию, объявления о продаже оружия и наркотиков, призывы к разжиганию ненависти или к суициду. Если Facebook, Twitter, YouTube, TikTok и другие будут игнорировать уведомления от британского надзорного органа Ofcom и не удалять своевременно крамолу, то могут нарваться на штрафы в размере до 10 процентов прибыли.

На вопрос Times Radio о том, могут ли оказаться за решеткой сами владельцы интернет-ресурсов в случае нарушения британского закона, министр ответила: "Абсолютно". К слову, это далеко не первое предупреждение в адрес Цукерберга и его коллег по цеху. В ноябре прошлого года, когда в королевстве вовсю обсуждали ужесточение контроля за соцсетями, 64-летняя политик-консерватор прямо пригрозила им тюрьмой. "Есть и персональная уголовная ответственность. Людям вроде Цукерберга, которые собрались отправиться в "мета- вселенную", я бы посоветовала оставаться в реальном мире, - цитировала Надин Доррис The Guardian. - Удалите ваши вредоносные алгоритмы, и вас не будут преследовать". Особенно министра возмутил тот факт, что Цукерберг собирается нанять в Европе 10 тысяч программистов для создания этой самой "метавселенной". "Лучше бы они бросили эти силы на соблюдение законодательства", - негодовала Доррис.

На вопрос о том, могут ли оказаться в тюрьме сами владельцы интернет-ресурсов в случае нарушения закона, министр ответила: "Абсолютно"

Тем временем компаниям Meta и Google удалось временно обойти новый немецкий закон о поведении в соцсетях, вступивший в силу 1 февраля. Он считается одним из самых суровых в ЕС, в связи с чем правозащитники обвиняли Германию в посягательстве на свободу слова и в попытках установить цензуру в Сети. Поправки обязывают крупные онлайн-платформы не просто удалять противоправный контент под угрозой штрафа в 50 миллионов евро, но и сообщать о нем в Федеральное ведомство уголовной полиции. В рамках учреждения было создано специальное бюро по отслеживанию таких публикаций. Эксперты прогнозировали, что ужесточение правил приведет к потоку уголовных дел - до 150 тысяч в год. Однако IT-гиганты, не желающие сотрудничать с немецкими властями, добились для себя отсрочки через Административный суд Кельна.