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Рубрика: В мире

Минобороны ФРГ: Берлин не будет поставлять оружие на Украину

Текст: Иван Сысоев

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецким СМИ заявила, что Берлин не будет поставлять оружие Киеву.

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"Правительство ФРГ уже давно придерживается ясной позиции не поставлять оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию, - указала Ламбрехт. - Наша задача сейчас - деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем" (цитата по ТАСС). В отношении перспектив вступления Украины в НАТО министр заявила, что этот вопрос "даже не находится на повестке дня".

При этом глава оборонного ведомства Германии не исключила, что Берлин в случае обострения ситуации вокруг Украины может направить "силы для подкрепления в Литву".

Сравнивая отказ от военной помощи Украине с ее предоставлением курдам на севере Ирака, министр констатировала, что "это была совершенно другая ситуация, там убивали и продавали в рабство людей", а правительству ФРГ не с кем было вести переговоры для решения кризиса.

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