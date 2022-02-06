Минск готов ответить на возможные риски, возникающие на рубежах страны

На Украине используются различные поводы, чтобы спровоцировать ситуацию на южных рубежах Беларуси, констатировал государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович, выступая 6 февраля в эфире национального телеканала ОНТ.

Официальные лица соседней страны, подчеркнул он, "постоянно говорят об агрессии с территории уже Беларуси, о том, что Российская Федерация собирается напасть на Украину. Подогревают обстановку, провоцируя ситуацию". В то же время, по информации госсекретаря, в военном ведомстве Украины присутствует около 5-6 советников стратегического уровня, а на оперативном уровне - более 64 таких советников. То есть, явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои вооруженные силы, чем заниматься и что делать. А "те деньги, которые вкладывают сегодня американцы в строительство и развитие вооруженных сил Украины, если так можно назвать, позволяют им диктовать условия и нахождение такого количества советников на территории другого государства, наверное, говорит само за себя", - отметил Вольфович.

Буквально на днях, напомнил он, белорусские средства радиоэлектронной борьбы поставили помехи и посадили принудительно украинский беспилотник на территории Брестского полигона. "Что это, если не провоцирование ситуации? Беспилотник с разведывательной аппаратурой находился на территории чужого государства. Наши беспилотные летательные аппараты не нарушают границу, да и не только беспилотные летательные аппараты", - резонно заметил госсекретарь СБ.

В настоящее время на территории сопредельных стран, по его словам, "идет бешеная милитаризация. Вкладываются огромные деньги в вооружение армии. Польша тратит на оборону около $14 млрд. Украина в этом году замахнулась на $15,5 млрд. Литва тратит на оборону и вооружение 2,1 процента от ВВП, Латвия также".

Вот почему, пояснил он, Беларусь должна быть готова адекватно ответить на все риски и вызовы. "Я еще не говорю об угрозах. Не хотелось бы переходить к этому термину. Поэтому невольно вспоминается древняя римская поговорка: Хочешь мира - готовься к войне", - резюмировал Александр Вольфович.