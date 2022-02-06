Миркин: У нас огромные пустые ниши, не заполненные "сделанным в России"

Что у нас осталось своего, сделанного в России, из самых простых вещей? Нет, не еда. Что? Фарфор, елочные игрушки, игрушки народные, шали-платки, посуда, корзины-туески? Но что еще, лучшего качества? То, что на нас, то, что в доме? "Ширпотреб" - какой? Может быть, мебель, своя, отличная? А что из инструмента, из "бытовой техники" - не импортных марок? Есть или нет?

Статистика пожимает плечами и сообщает, что поиски затруднительны, хотя примеры есть, они вокруг и, конечно, никто не отнимал у нас ни таланта, ни энергии, ни предприимчивости. Трудно жить на незащищенном рынке, когда вокруг Китай да Турция, а дома даже кредит дешевый не взять, и с оборудованием - своим, сделанным внутри России, с исходниками - тоже не очень. Но все же, что мы производим из "простых вещей"?

Одеяла в 2017 г. - 3,1 млн шт., в 2020 г. - 2,2 млн, по одному одеялу на 70 человек (здесь и дальше - ЕМИСС Росстата). Негусто, не накроешься. Каждый год в России продают 17-18 млн одеял. Чьей продукции больше всего на рынке? Ответ известен - Китай.

"Идем" в женскую (и для девочек тоже) одежду. Платья из текстиля в 2017 г. - 4,4 млн шт., в 2020 г. - 4,1 млн, юбки из текстиля в 2017 г. - 2,8 млн шт., в 2020 г. - 2,2 млн. Что имеем в итоге? По одному платью или юбке в год на 11-12 прекраснейших. А бюстгальтеры, пояса, корсеты и прочие радости жизни? Вот ответ: и в 2017 г., и в 2020 г. по 6,6 млн шт., примерно по 1 штуке в год на 10-11 женщин.

А трикотаж? В 2017 г. в России произведено 134 млн шт. трикотажных и вязаных изделий, в 2020 г. - 143 млн. В этих "изделиях" всё что угодно - брюки, кофты, костюмы, юбки, блузки, платья, свитера, нижнее белье. Меньше, чем по одной штуке в год на каждого живущего у нас в стране. Обуви в 2017 г. произведено 104 млн пар, в 2020 г. - 93 млн пар. Примерно по шесть пар в год любой обуви, включая резиновые тапочки, на каждые 10 человек. Ау, соски! Младенцев много, не меньше 2-3 млн, дайте им что-нибудь пожевать! В 2020 г. для них сделано 2,1 млн шт. сосок, не больше, чем по одной штуке на душу в год.

Трудно жить на незащищенном рынке, когда вокруг Китай да Турция, а дома даже кредит дешевый не взять

У нас огромные пустые ниши, не заполненные "сделанным в России". У них потенциал роста - позавидуешь. Электрокофемолки? 750 шт. в 2017 г. "Пылесосы бытовые" - 131 шт. в 2017 г. Ни те ни другие больше статистикой не замечены. Электрические утюги в 2017 г. - 1 шт., в 2019 г. - 18 шт., в 2020 г. - 0 шт. Может быть, со статистикой что-то не так? А вот и электрические чайники. В 2017 г. - 57 тыс. шт., в 2020 г. - 132 тыс. шт. По одному чайнику на 1000 с лишним душ в год. Электросоковыжималки в 2017 г. - 36 тыс. шт., в 2020 г. - 55 тыс. шт. По одной штуке на 2600 с лишним человек, живущих в России. "Коньки ледовые" в нашей снежной стране? Выпустили по 1,5 тыс. пар в 2017 и 2020 гг. По одной паре коньков в год на сто тысяч человек.

Тут же слышим - у нас всё дороже. Все купим там. Но есть масса примеров удачной локализации. Холодильники, стиральные машины, телевизоры, автомобили. И еще есть отличный ширпотреб, наш, собственный, сделанный в России. Слушаем свидетелей со всей осторожностью, понимая, что часто то, что называется "своим", - сборка или же сделано из импортных компонентов на купленном за границей оборудовании. Но все-таки слушаем с радостью. Что именно - для дома и семьи?

Книги, масса книг. Компьютерные программы. Акварельные краски из Питера (Д. Мелешина). "Пуанты Гришко и балетная одежда. Пуанты точно лучше, чем где-то еще" (З. Новикова). Детская одежда, когда мамы собираются вместе - и производят. Настольные игры. Электронный конструктор "Знаток" получил приз в Гонконге (Е. Нодельман). Куклы "Весны" (Киров). Игрушки "Нордпласта" (Питер). "Матрас, кровать, компьютерное кресло - российские. Постельное белье - тоже. Полотенца. Монитор "Самсунг" калужской сборки. Книги. Пена для ванн - вроде российская. Зубная паста. Бытовая химия - вроде всё российского производства, хотя бренды западные. Мясорубка "Аксион" из Ижевска. Фильтры для воды "Барьер"" (А. Комков). Паяльники (А. Горячев). Кухонная утварь, кувалды, серпы, канистры, лопаты, отвертки, гвозди, топоры (Л. Букашкина, А. Хаванский, Т. Павлова). Смешно? Но ведь всем нужно. Глобальный лидер в производстве искусственного сапфира - ставропольский "Монокристалл" (А. Филатов). "У меня кухня на даче от "Электрогорскмебели", кровати все наши, тумбочки. Нормальное по качеству" (К. Архангельская).

У нас огромные пустые ниши, не заполненные "сделанным в России". У них потенциал роста - позавидуешь

Список все не кончается. Байдарки "Салюта" (Л. Краснова). Лампа Чижевского (Е. Чаплыгина). Просто лампы. Счетчики. "Прекрасные электронные молокоотсосы для мам" (С. Левит). Стройматериалы, лаки и краски. Цветные карандаши (И. Шаламова). Мотоциклы "Урал" (А. Жарков). Каслинское литье. Шуруповерты! Станки для мебели (Н. Кудрин)! Редкие радиолампы. Часы "Молния" в Челябинске. "Радовалась вчера, когда купила сушилку московского производства". (С. Бараш). Радовалась! С какой бы радостью мы покупали свое, но только качественное! "Была в Москве, купила себе роскошные башмачки из мягчайшей кожи. Вернулась домой в Эстонию, меня даже незнакомая женщина спросила, откуда такие красивые? Ответила с гордостью, теперь такие умеют в России делать" (А. Онохова). С гордостью!

Как бы всего этого делать больше? Как бы сесть всем вместе в большом правительственном "центре управления полетами" и решить, что должно измениться в кредите, проценте, валютном курсе, налогах, таможенных тарифах, инвестициях из бюджета, в административном бремени и просто по жизни, чтобы начался стремительный взлет в производстве "товаров для себя". Не еды, не лекарств - а именно всего, чем живут наши семьи? Как это сделать?