Невролог Кокотов назвал опасные для сна места

Некоторые спальные места могут негативно отразиться на здоровье. Об этом радио Sputnik рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов.

По его словам, не следует часто использовать для сна раскладушки или надувные матрасы, которые не дают должного ортопедического эффекта.

"Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных местах по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы - поменьше, чтобы создавались естественные изгибы, и мышцы находились в расслабленном состоянии", - поясняет эксперт.

При этом на надувном матрасе и стандартной раскладушке поясница и туловище спящего оказываются внизу, а ноги и голова - вверху. Подобное положение тела во время сна может приводить к перенапряжению мышц и спазму. Из-за него утром возникает боль в шее и поясничном отделе. Со временем это может стать причиной развития заболеваний позвоночника. Также из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства и гормональные нарушения.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.