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Рубрика: Общество

Невролог Кокотов назвал опасные для сна места

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые спальные места могут негативно отразиться на здоровье. Об этом радио Sputnik рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов.

Фото: Пресс-служба ПГУ
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По его словам, не следует часто использовать для сна раскладушки или надувные матрасы, которые не дают должного ортопедического эффекта.

"Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных местах по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы - поменьше, чтобы создавались естественные изгибы, и мышцы находились в расслабленном состоянии", - поясняет эксперт.

При этом на надувном матрасе и стандартной раскладушке поясница и туловище спящего оказываются внизу, а ноги и голова - вверху. Подобное положение тела во время сна может приводить к перенапряжению мышц и спазму. Из-за него утром возникает боль в шее и поясничном отделе. Со временем это может стать причиной развития заболеваний позвоночника. Также из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства и гормональные нарушения.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье

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