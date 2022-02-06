"Омикрон" выявлен у 80% поступивших в больницу Филатова

Абсолютное большинство поступивших в городскую клиническую больницу имени Филатова заражены штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил главный врач учреждения Валерий Вечорко.

"Омикрон" все больше вытесняет штамм "дельта", из поступающих в ГКБ №15 около 80% - заражены новым штаммом, многие из них имеют сопутствующие патологии, - написал главврач в своем Telegram-канале - Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу имеется резервный коечный фонд. На случай увеличения потока пациентов, что часто бывает после выходных, полностью готовы к приему больных временные госпитали".

С середины января в России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией на фоне распространения штамма "омикрон". Большинство случаев проходят в нетяжелой форме, в основном за счет формирования коллективного иммунитета на относительно приемлемом уровне, а также более низкой патогенности самого вируса. Примерно каждый пятый зараженный COVID-19 сейчас переносит заболевание в бессимптомной форме.

Учитывая, что коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием, а показатели летальных случаев не растут, Роспотребнадзор принял решение сократить срок самоизоляции при положительном ПЦР-тесте с 14 до 7 суток, а контактировавших с зараженными коронавирусом избавил от необходимости соблюдать карантин.