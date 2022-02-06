Онколог оценил риски возникновения рака и перспективы излечения

В среднем риск возникновения онкологического заболевания в течение жизни составляет около 25% - это означает, что та или иная злокачественная опухоль возникает у каждого четвертого. Однако современные методы лечения позволяют вылечивать более половины всех опухолей, сообщил заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина, известный онкохирург Александр Петровский.

"На сегодняшний день у каждого из нас есть риск возникновения злокачественного заболевания, в среднем, у каждого четвертого человека, скорее всего, возникнет та или иная злокачественная опухоль. Но это не должно создавать глобальную проблему для пациента. Уже сейчас мы вылечиваем более половины всех опухолей. Если человек заболеет, то с большей вероятностью, особенно если опухоль выявлена на ранней стадии заболевания, он выздоровеет, если нет, мы найдем эффективный способ для полноценной качественной жизни", - сказал доктор Петровский.

Он пояснил, что у большинства видов рака есть четыре стадии развития. Первая, ранняя стадия - это опухоль небольших размеров, которая расположена в пределах одного слоя ткани. Вторая, третья стадия - более распространенный рак. Четвертая стадия характеризуется наличием отдаленных метастазов.

"Наша задача - постараться диагностировать опухоль на ранней стадии, когда она не вышла за пределы органа. Если это удается, то обычно эффект от лечения очень хороший, и мы можем полностью излечить человека, - пояснил Петровский. - Если болезнь распространилась, мы используем более интенсивные режимы лечения". В этом случае, отметил эксперт, лечение может быть длительным. Но даже если полного выздоровления не наступает, наличие современных лекарственных препаратов и медицинских технологий позволяет онкологам использовать комбинированные подходы в лечении, которые позволяют добиться длительной ремиссии и сохранить качество жизни.

"Даже при большой распространенности заболевания есть огромный арсенал различных лекарств и методов лечения, который позволяет контролировать болезнь", - подчеркивает Петровский.

Он также сообщил, что за последние пять лет объемы финансирования на лечение онкопациентов в системе ОМС увеличились в три раза: со 100 до 300 миллиардов рублей в год.

"В случае возникновения онкологического заболевания пациенту необходимо обратиться к врачу онкологу. У нас в стране создана широкая сеть онкологических диспансеров. Практически в каждом регионе есть свой онкологический центр, система первичных онкологических кабинетов, также развивается система центров амбулаторно-онкологической помощи, которых развернуто уже более 400 в стране. Таким образом, прием онколога доступен каждому", - подчеркивает Петровский.

Онколог назначает дополнительное обследование и если диагноз подтверждается, пациент направляется в клинику для лечения.

"Возможностей для получения онкологической помощи сейчас очень много: как в регионе на базе специализированных клиник или онкодиспансеров, так и в федеральных онкоцентрах. Доступность такой помощи сохраняется, несмотря на пандемию, так как система не была перепрофилирована на лечение новой коронавирусной инфекции. Объемы оказания онкологической помощи в 2020-2021 годах даже выросли", - отметил специалист.