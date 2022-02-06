Пентагон уволит военнослужащих, которые отказываются делать прививку от COVID-19

Министр армии США Кристин Вормут поручила командирам подразделений Пентагона инициировать "процедуру принудительного административного увольнения" в отношении непривитых военнослужащих, у которых нет уважительной причины для отказа от вакцинации.

Приказ об увольнении распространяется на военнослужащих регулярной армии, солдат резерва, находящихся на действительной службе, и курсантов.

Военнослужащие, уволенные по данной причине, не смогут получить выходные пособия или другие специальные компенсации. С тех пор как в августе прошлого года Пентагон сделал вакцину обязательной для всех военнослужащих, подавляющее большинство из них получили по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19. В настоящее время в американской армии вакцинировано около 98 процентов сотрудников, отмечает NBC News.

При этом по состоянию на конец января, 3073 офицерам армии США были объявлены выговоры за отказ от вакцинации.