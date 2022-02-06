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Рубрика: В мире

Полиции Оттавы не хватает сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Текст: Юрий Нечаев

Глава полиции Оттавы Питер Слоли в ходе экстренного заседания службы заявил, что в распоряжении его ведомства недостаточно сил для того, чтобы прекратить демонстрации дальнобойщиков. 6 февраля в центре города собрались более 7 тысяч демонстрантов, в зоне протестов скопились 500 тяжелых грузовиков, перекрывающих проезд. По словам Слоли, необходимо задействование дополнительных ресурсов.

Фото: AP Photo
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Всего для охраны правопорядка в ходе продолжающихся протестов привлечены около 500 офицеров. На помощь столичным полицейским были переброшены сотни других представителей правоохранительных органов из других городов Канады.

Слоли признал допущенные полицией ошибки при реагировании на опасную ситуацию и добавил, что не знает, когда демонстрации могут закончиться. Председатель совета столичной полицейской службы Дайан Динс отметила, что протестующие представляют угрозу для канадской демократии: "То, что мы наблюдаем, - это не просто проблема города Оттава. Это общенациональный мятеж. Это безумие".

С 29 января во многих канадских городах продолжаются масштабные акции протеста дальнобойщиков против коронавирусных ограничений, введенных в середине января премьер-министром страны Джастином Трюдо. В соответствии с ними все невакцинированные водители грузовиков, пересекающих канадско-американскую границу, должны отправляться на карантин после возвращения в Канаду.

30 января стало известно, что по соображениям безопасности Трюдо покинул свою резиденцию в Оттаве.

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