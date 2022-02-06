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Рубрика: В мире

Польша выплатит Чехии 45 миллионов евро за отказ от иска в суд ЕС

Текст: Ариадна Рокоссовская

Польша подписала "мирное" соглашение с Чехией относительно шахты "Туров". Варшава обязалась выплатить чехам 45 миллионов евро. А Прага за это отзовет свой иск в суд Европейского Союза.

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Напомним, что год назад Чехия подала в суд Европейского Союза иск против Польши. Прага долго добивалась от Варшавы запрета на расширение добычи угля на шахте "Туров", которая находится в городе Богатыня в 15 километрах от крупного чешского города Либерец. По мнению чешской стороны, ее деятельность наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии. Но поляки отвечают, что в случае закрытия шахты придется закрывать и соседнюю электростанцию, которая производит семь процентов потребляемой в Польше электроэнергии. Около пяти тысяч человек лишатся своих рабочих мест. Несмотря на тлеющий конфликт, поляки без консультаций с чешской стороной продлили разрешение на добычу угля в "Турове" до 2026 года. А чехи потребовали от них компенсацию ущерба на 50 миллионов евро и обратились в суд.

Судьи в Люксембурге перво-наперво приказали Варшаве заморозить работы на шахте до вынесения окончательного решения по этому делу. Поляки отказались, аргументировав это тем, что шахты не закрывают на время - это необратимый процесс. И тогда уже Еврокомиссия подала в суд на Польшу за неисполнение решения главной судебной инстанции Евросоюза. Итог этого дела оказался предсказуемым: Еврокомиссия выиграла судебный процесс, и Польшу приговорили к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро, который будет начисляться до тех пор, пока деятельность шахты "Туров" не будет приостановлена, или до вынесения окончательного приговора по чешскому иску.

Поляки решили штрафы не платить, а вместо этого договориться с чехами о полюбовном решении вопроса. Но для этого в последнее время было слишком много препятствий. Во-первых, в начале октября в Чехии прошли парламентские выборы, которые полностью изменили расстановку политических сил в стране. До 17 декабря шел процесс формирования коалиционного правительства под руководством Петра Фиалы. Понятно, что новым чешским властям было не до шахт. Кроме того, с июля в Праге не было посла Польши. Предыдущая глава дипмиссии была отозвана из-за обвинений в грубом обращении с подчиненными, а новый не мог вручить верительные грамоты президенту Чехии Милошу Земану, так как тот в течение долгого времени находился в больнице.

И вот теперь, когда кабинет министров Петра Фиалы приступил к работе, были проведены переговоры, в результате которых в Праге было подписано соглашение. Польский премьер Матеуш Моравецкий обязался выплатить Праге 45 миллионов евро. 35 из них будут перечислены правительством Польши, а десять - госкомпанией "Польская энергетическая группа" (PGE - прим.ред.), которой принадлежит шахта "Туров". В ответ правительство Фиалы отзовет иск из суда ЕС, но только после того, как вся сумма окажется на счетах чешского правительства. "Это показывает, как велико взаимное недоверие сторон", - заметил Мартин Эль из газеты Hospodarzske noviny. По мнению чешского журналиста, "Чехия выиграла, а Польша проиграла". Но правительство Фиалы уже подверглось критике со стороны местных "зеленых" за то, что "для него заключение соглашения оказалось важнее, чем будущее региона". 

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