Посол России в Вашингтоне Антонов назвал новые санкции США неизбежными

Москва не сомневается, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России, но пока трудно сказать, какими они будут. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца", - поделился своим мнением дипломат.

Он также отметил, что в американском Конгрессе каждый день обсуждают, какой удар нанести по РФ. Разночтения возникают лишь по объемам и срокам санкций. "Вопрос очень серьезный, американцы просчитывают, они пытаются удержаться на плаву", - объяснил посол в YouTube-канале "Соловьев Live".

И напомнил, что новые ограничительные меры, которые Вашингтон назвал "адскими санкциями", приведут к полному разрыву отношений с Западом. Хозяин Белого дома Джо Байден об этом прекрасно знает. Данная тема поднималась во время разговора американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Антонов добавил, что Соединенные Штаты не могут решить за столом переговоров насущные проблемы международной безопасности.