Представитель РФ в ООН: Заявления Запада о захвате Киева - безумство и паникерство

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter назвал рассуждения Запада о потенциальном российском вторжении на Украину "безумством и паникерством", передает ТАСС.

"Безумие и паникерство продолжаются. Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тысячам жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли. Это правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев", - указал Полянский.

Реакция российского дипломата последовала на публикацию в газете The Washington Post. В статье утверждается, что Россия может захватить Киев за несколько дней, жертвами потенциального конфликта могут стать 50 тысяч человек, а число беженцев достигнет пяти миллионов.