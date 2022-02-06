Премьер Великобритании Джонсон объявил о новых назначениях

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о новых назначениях в премьерской канцелярии после произошедшей на этой неделе череды отставок. Масштабные перестановки на Даунинг-стрит связаны с последствиями скандала, серьезно ослабившего позиции главы кабмина, передает ТАСС.

По словам британского премьера, кадровые назначения "помогут улучшить работу Даунинг-стрит, усилят роль кабинета, а также ускорят выполнение приоритетной задачи по выравниванию уровня жизни в стране".

Ранее свои посты покинули руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл, личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс и советник Джонсона по вопросам равноправия Елена Нарозански. Причиной стали скандалы с проведением вечеринок в период действия строгих коронавирусных ограничений.

Главой аппарата премьер-министра назначен Стив Баркли, который будет совмещать новую должность с уже занимаемыми им постами руководителя секретариата кабинета министров и канцлера герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям). За связи с общественностью будет отвечать бывший журналист корпорации Би-би-си Гито Харри. Другие назначения могут быть объявлены в ближайшее время.