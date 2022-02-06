Презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S22 состоится на этой неделе

На этой неделе состоится презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S22, и, судя по слухам и утечкам, они будут очень похожи на нынешние флагманы компании. Такие же проблемы и у других брендов. Почему так происходит и стоит ли ждать в ближайшее время по-настоящему революционных продуктов, разбиралась "РГ".

"Флагманские смартфоны Samsung стали похожи друг на друга еще с 2020 года, когда корейский бренд перешел от классической флагманской линейки (S10e, S10, S10+) к современной (S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE), - рассказывает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. - На момент выхода серия S20 значительно опередила время и первой предложила формулу "сверхчеткий AMOLED-дисплей 120 Гц + 108 Мп в основной камере + 5000 мАч в гигантском корпусе". По этим же лекалам, но с незначительными улучшениями, позже были созданы флагманы серии Galaxy Note20 и S21.

Затем то ли из-за пандемии и дефицита полупроводников, то ли из-за резкого подорожания старшей модели и удешевления младших серия S20 продавалась хуже, чем смартфоны серии S10. На фоне того, что основной конкурент Apple тоже не делала революционных изменений в смартфонах со времен iPhone 11, а второй конкурент, Huawei, выбыл из гонки из-за санкций США, в Samsung решили сэкономить.

"Но ни один из упомянутых выше производителей не пытался повторно продать флагманский смартфон из "высшей лиги" с минимальными изменениями в четвертый раз подряд - Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra. С подобной стагнацией Samsung рискует растерять лояльных покупателей-энтузиастов, которые выбирали флагманские Galaxy как раз для того, чтобы прикоснуться к запредельным характеристикам, опережающим конкурентов, - уверен Харитонов. - В таком случае продажи флагманских смартфонов компании будут держаться на более скромном, но и более сбалансированном Galaxy S21 FE - удешевленном флагмане, который был создан для конкуренции с китайскими смартфонами. Возникает странный исторический прецедент - раньше китайские бренды пытались попасть в одну лигу с элитными дорогими флагманами Samsung, а теперь Samsung уделяет больше энергии для конкурентоспособности младшего флагманского смартфона, а не вершине модельной линейки своих смартфонов".

В то же время Apple при смене поколений с 2020-го модельного года на 2021-й не поскупилась "подарить" младшим смартфонам (iPhone 13, iPhone 13 mini) основную камеру от iPhone 12 Pro Max. В случае с Samsung 108 Мп-сенсор уже два года подряд остается эксклюзивом моделей Galaxy S Ultra.

По прогнозам специалиста, революции стоит ожидать от производителей, которые сейчас не на слуху. "Например, в 2021 году ASUS, который, казалось бы, почти покинул рынок смартфонов, выпустил компактный флагманский смартфон, прямых конкурентов которому в стане Android так и не появилось. А Nokia, при всей своей консервативности, создала ударопрочный смартфон среднего класса. Но это только исключения из общего правила, которое в 2022-м гласит: "Нужно сокращать издержки и минимально обновлять смартфоны, чтобы уложиться в бюджет при подорожавших полупроводниках", - говорит Харитонов.

По мнению Эльдара Муртазина, аналитика Mobile Research Group, революционных прорывов на рынке смартфонов в этом году ждать не стоит. "Прорыв состоялся в прошлом году, когда производители стали выпускать смартфоны с гибким экраном, кроме того, уже существующие складные смартфоны изменились очень сильно, - добавляет он. - Но если смотреть на флагманы в привычном форм-факторе, то тут изменения минимальны из-за того, что производители вынуждены на всем экономить. Компании начинают вкладывать меньше денег в разработку новинок. Сегодня по-настоящему новые смартфоны появляются раз в два-три года, а жизненный цикл техники вырос. Лишь покупая новые смартфоны раз в три-четыре года, можно увидеть серьезные изменения".

Заместитель главного редактора 3DNews.ru Александр Бабулин полагает, что однозначно заявлять о стагнации на рынке смартфонов нельзя: "С одной стороны, действительно серьезных скачков в технологиях внедрения инноваций не происходит - развитие плавное и "на первый взгляд его как будто бы не видно". А с другой стороны, пошло активное движение в сторону нового форм-фактора - смартфонов с гибким экраном, которые несколько меняют картину на рынке флагманов.

По данным компании IDС, поставки смартфонов в 2021 году выросли на 5,7%. Лидером рынка является Samsung, которая поставила 272 млн устройств, на втором месте - Apple с 235,7 млн устройств, а замыкает тройку Xiaomi с 191 млн устройств. На четвертом и пятом местах располагаются OPPO и Vivo, доля которых составляет 133,5 и 128,5 млн устройств соответственно.