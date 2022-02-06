Презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S22 состоится на этой неделе

Новости

"Омикрон" выявлен у 80% поступивших в больницу Филатова 18:56
На стройке станции метро "Новаторская" в Москве начался пожар 18:44
Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе 18:34
Названы шесть кожных признаков заболевания "омикрон"-штаммом 18:33
Лукашенко: США толкают Украину к войне 18:14
Полиции Оттавы не хватает сил для прекращения протестов дальнобойщиков 17:56
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от коронавируса 17:39
Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет 17:27
Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс 17:23
Apple извинилась за блокировку аккаунтов белорусских разработчиков 17:20
Саночник Людвиг стал олимпийским чемпионом Пекина 17:12
Назван состав российской сборной на произвольные программы командного олимпийского турнира 16:42
Британское издание назвало 10 важных западных фильмов о России 16:42
От COVID-19 умерла легенда индийского кино Лата Мангешкар 16:22
Польша выплатит Чехии 45 миллионов евро за отказ от иска в суд ЕС 16:17
В Санкт-Петербурге суворовцев вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" 16:12
Россиянин Климов стал пятым в прыжках с трамплина на Олимпиаде 16:01
В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина после контакта с больным COVID 15:44
Шеф-протокола президента рассказал, как проходила подготовка визита Путина в Китай 15:35
Кабмин выделил регионам деньги на "умные" светофоры, навигацию и экодатчики 15:30
Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года 15:15
Умерла автор "Некроманта" Наталья Нестерова 15:04
Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия из-за пандемии 14:58
"Фиорентина" расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля 14:52
Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 18:35
Рубрика: Digital

Презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S22 состоится на этой неделе

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
На этой неделе состоится презентация смартфонов Samsung серии Galaxy S22, и, судя по слухам и утечкам, они будут очень похожи на нынешние флагманы компании. Такие же проблемы и у других брендов. Почему так происходит и стоит ли ждать в ближайшее время по-настоящему революционных продуктов, разбиралась "РГ".
Флагманы Samsung стали похожи друг на друга с 2020 года. Фото: Gettyimages Флагманы Samsung стали похожи друг на друга с 2020 года. Фото: Gettyimages
Флагманы Samsung стали похожи друг на друга с 2020 года. Фото: Gettyimages

"Флагманские смартфоны Samsung стали похожи друг на друга еще с 2020 года, когда корейский бренд перешел от классической флагманской линейки (S10e, S10, S10+) к современной (S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE), - рассказывает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. - На момент выхода серия S20 значительно опередила время и первой предложила формулу "сверхчеткий AMOLED-дисплей 120 Гц + 108 Мп в основной камере + 5000 мАч в гигантском корпусе". По этим же лекалам, но с незначительными улучшениями, позже были созданы флагманы серии Galaxy Note20 и S21.

Фото: Михаил Руденко / iStock
Хакеры научились удаленно стирать все данные на смартфоне

Затем то ли из-за пандемии и дефицита полупроводников, то ли из-за резкого подорожания старшей модели и удешевления младших серия S20 продавалась хуже, чем смартфоны серии S10. На фоне того, что основной конкурент Apple тоже не делала революционных изменений в смартфонах со времен iPhone 11, а второй конкурент, Huawei, выбыл из гонки из-за санкций США, в Samsung решили сэкономить.

"Но ни один из упомянутых выше производителей не пытался повторно продать флагманский смартфон из "высшей лиги" с минимальными изменениями в четвертый раз подряд - Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra. С подобной стагнацией Samsung рискует растерять лояльных покупателей-энтузиастов, которые выбирали флагманские Galaxy как раз для того, чтобы прикоснуться к запредельным характеристикам, опережающим конкурентов, - уверен Харитонов. - В таком случае продажи флагманских смартфонов компании будут держаться на более скромном, но и более сбалансированном Galaxy S21 FE - удешевленном флагмане, который был создан для конкуренции с китайскими смартфонами. Возникает странный исторический прецедент - раньше китайские бренды пытались попасть в одну лигу с элитными дорогими флагманами Samsung, а теперь Samsung уделяет больше энергии для конкурентоспособности младшего флагманского смартфона, а не вершине модельной линейки своих смартфонов".

В то же время Apple при смене поколений с 2020-го модельного года на 2021-й не поскупилась "подарить" младшим смартфонам (iPhone 13, iPhone 13 mini) основную камеру от iPhone 12 Pro Max. В случае с Samsung 108 Мп-сенсор уже два года подряд остается эксклюзивом моделей Galaxy S Ultra.

По прогнозам специалиста, революции стоит ожидать от производителей, которые сейчас не на слуху. "Например, в 2021 году ASUS, который, казалось бы, почти покинул рынок смартфонов, выпустил компактный флагманский смартфон, прямых конкурентов которому в стане Android так и не появилось. А Nokia, при всей своей консервативности, создала ударопрочный смартфон среднего класса. Но это только исключения из общего правила, которое в 2022-м гласит: "Нужно сокращать издержки и минимально обновлять смартфоны, чтобы уложиться в бюджет при подорожавших полупроводниках", - говорит Харитонов.

По мнению Эльдара Муртазина, аналитика Mobile Research Group, революционных прорывов на рынке смартфонов в этом году ждать не стоит. "Прорыв состоялся в прошлом году, когда производители стали выпускать смартфоны с гибким экраном, кроме того, уже существующие складные смартфоны изменились очень сильно, - добавляет он. - Но если смотреть на флагманы в привычном форм-факторе, то тут изменения минимальны из-за того, что производители вынуждены на всем экономить. Компании начинают вкладывать меньше денег в разработку новинок. Сегодня по-настоящему новые смартфоны появляются раз в два-три года, а жизненный цикл техники вырос. Лишь покупая новые смартфоны раз в три-четыре года, можно увидеть серьезные изменения".

Фото: Xiaomi
Четыре смартфона Xiaomi получили Android 12. Список моделей

Заместитель главного редактора 3DNews.ru Александр Бабулин полагает, что однозначно заявлять о стагнации на рынке смартфонов нельзя: "С одной стороны, действительно серьезных скачков в технологиях внедрения инноваций не происходит - развитие плавное и "на первый взгляд его как будто бы не видно". А с другой стороны, пошло активное движение в сторону нового форм-фактора - смартфонов с гибким экраном, которые несколько меняют картину на рынке флагманов.

По данным компании IDС, поставки смартфонов в 2021 году выросли на 5,7%. Лидером рынка является Samsung, которая поставила 272 млн устройств, на втором месте - Apple с 235,7 млн устройств, а замыкает тройку Xiaomi с 191 млн устройств. На четвертом и пятом местах располагаются OPPO и Vivo, доля которых составляет 133,5 и 128,5 млн устройств соответственно.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Samsung

Главное сегодня

Представитель РФ в ООН: Заявления Запада о захвате Киева - безумство и паникерство
Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс
Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года
Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной
Земан: У спецслужб Чехии нет доказательств о причастности РФ ко взрывам