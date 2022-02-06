Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия из-за пандемии

Отсутствие традиционного рукопожатия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Пекине было согласовано протокольными службами двух стран.И никакой политики в этом вопросе нет. Об этом заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Китаев пояснил, что такая просьба была обоснована пандемией коронавируса и желанием избежать опасностей и осложнений.

Китаев напомнил, что при визите экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву в августе прошлого года, от ее протокола также поступала просьба обойтись без рукопожатий. Обычно подобные вопросы решаются разными способами - в случае с Меркель из ситуации вышли, подарив ей букет.

Владимир Путин к таким просьбам от международных лидеров относится доброжелательно. "Он всегда идет навстречу их пожеланиям", - сказал Китаев.