Путин и Си Цзиньпин выступили с заявлением по международным проблемам

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Пекине первую личную встречу с начала пандемии, а после этого приняли участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр. По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление, в котором выступили против расширения НАТО и обвинили альянс в подходах времен "холодной войны". КНР поддержала российскую инициативу по гарантиям безопасности, а Россия подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Китая и выступает против его независимости. Это заявление фактически формализует сложившийся двусторонний союз между странами и открывает новую эпоху в международных отношениях.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине продемонстрировали дружбу без границ. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Линия Москва - Пекин

Владимира Путина приняли в государственной резиденции "Дяоюйтай" в западной части Пекина. Во времена династии Цзинь здесь был загородный дворец китайских императоров. Лидеры провели церемонию совместного фотографирования, после чего начали переговоры с уже традиционных теплых приветствий в адрес друг друга.

"Дорогой друг", - обратился Путин к своему коллеге и поблагодарил его за приглашение на открытие Олимпиады. Путин подчеркнул, что отношения России и Китая приобрели действительно беспрецедентный характер. "Являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - отметил он.

Товарооборот между странами в прошлом году превысил 140 миллиардов долларов. Это новый исторический рекорд, отметил Си Цзиньпин. "Это уверенное движение к нашей общей цели, к 200 миллиардам долларов оборота. Уверен, что мы этой планки, безусловно, достигнем", - отреагировал Путин.

Уже после переговоров стало известно, что Си Цзиньпин обозначил новую цель по росту товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год. Несмотря на амбициозность задачи, она по силам Москве, сообщили в Кремле.

Дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, говорится в совместном заявлении лидеров

Сотрудничество в экономике между странами развивается как в высокотехнологичной сфере, так и в традиционной. "К нашей сегодняшней встрече наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в КНР, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед - имею ввиду новый контракт на поставки газа в Китай с Дальнего Востока по 10 миллиардов кубических метров в год", - сообщил российский президент на встрече.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления. "Совместными усилиями проводим в жизнь подлинную многосторонность. Отстаивание настоящего демократического духа служит надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства", - сказал он. Китайский лидер подчеркнул, что между странами крепнет и политическое, и стратегическое взаимодоверие.

По итогам переговоров в Кремле сообщили, что Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от ковида, а также над расширением практики расчетов в нацвалютах. "Говорил наш президент, и это встречало понимание, о расширении практики расчетов в национальных валютах. На их долю в двустороннем товарообороте приходится уже более 20%", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин и Си Цзиньпин обсуждали и тему взаимного открытия границ, но такие решения будут зависеть от эпидемической ситуации, добавил он.

Большое внимание лидеры уделили обсуждению международной обстановки, региональной проблематике, в том числе ситуации с гарантиями безопасности для России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что китайский лидер подтвердил поддержку линии РФ в переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО, "подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа". Кроме того, по словам Лаврова, лидеры двух стран в целом уделили внимание напряженности, которую нагнетает Запад вокруг Москвы и Пекина.

"Условились тесно координировать свои действия, в том числе на разных уровнях противодействовать попыткам размыть ООН, размыть основу универсального международного права и стараться создавать некие клубы по интересам, которые будут создавать разделительные линии в международных делах, против чего мы боремся последовательно, отстаивая систему международных отношений, которая закреплена в Уставе ООН", - добавил министр.

Кроме того, на встрече лидеров китайский председатель подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина "превосходят союзнические". "Эта линия была охарактеризована в очередной раз как самые лучшие отношения за всю историю связей между Россией и Китаем", - отметил Лавров.

Отдельно в ходе переговоров Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку принципа "одного Китая", сообщил Песков. В частности, этот принцип декларируется в Совместном заявлении России и Китая. "Это большой, объемный, серьезный документ, это является концентрацией нашего совместного видения международных дел и наших совместных подходов к международным делам", - отметил пресс-секретарь президента РФ. Характеризуя в целом атмосферу переговоров, Песков заметил, что "это была очень теплая, конструктивная, партнерская и союзническая встреча". Переговоры продлились более 2,5 часа. После завершения официальной встречи главы государств вдвоем отправились на рабочий ланч, где продолжили общение.

Олимпиада: смотрит весь мир

В завершение визита в Пекин Владимир Путин в качестве гостя побывал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, состоявшейся на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо". Российский лидер разместился на одной из трибун стадиона и стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила по арене. Российские спортсмены вышли под 46-м номером, знаменосцами стали хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Ранее в ходе разговора с Си Цзиньпином российский президент выразил уверенность в том, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде. "Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках", - сказал Путин.

Конкретно

Подписаны контракты по нефти и газу

В ходе визита был подписан пакет из 15 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Среди них - контракты по газу и нефти, а также соглашения в налоговой, инвестиционной, культурной и космической сферах.

- "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м природного газа по "дальневосточному" маршруту.

- "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет. Также компании договорились о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития.

- "Роснефть" и "Хуавэй" подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года.

- "Роскосмос" и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу.

- Россия и Китай приняли протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, а также прорабатывают возможность поставок гороха.

Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО. Призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны"

- Министерство экономического развития РФ и Министерство коммерции КНР подписали меморандум об обоюдном взаимопонимании по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области устойчивого ("зеленого") развития.

- Принята "дорожная карта", предполагающая наращивание взаимной торговли товарами и услугами с нынешних 140 млрд до 200 млрд долларов к 2024 году.

- Федеральная таможенная служба (ФТС России) и Главное таможенное управление КНР подписали протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора.

- Подписан документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах.

- Утвержден план консультаций между Министерствами иностранных дел РФ и КНР на 2022 год.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в экономике и ответы на глобальные вызовы. Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Заявление лидеров - сигнал Западу

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Документ носит программный характер. "Российская газета" публикует ключевые тезисы.

- Россия и Китай намерены решительно отстаивать миропорядок, основанный на международном праве, включая цели и принципы Устава ООН, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа.

- Дружба между Китаем и Россией не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон.

- Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств. Защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны.

- Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО. Призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран.

- Россия и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS, которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность.

- Ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны", вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, ограничить развитие ПРО.

- Денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности.

- РФ и КНР призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

- Россия и Китай выступают против "цветных революций" и будут наращивать внешнеполитическую координацию по этим и другим вопросам, чтобы поддерживать баланс сил в мире.

- Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме.

- Россия и Китай против решения международных проблем через политику травли и односторонних санкций.

- Страны будут отстаивать итоги Второй мировой войны и бороться с искажением истории. Также будут осуждаться попытки запятнать честь стран-победительниц и действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров.

- Россия и Китай будут последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики.

- Страны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки вакцин и лекарств против ковида.

- Россия и Китай выступают против политизации происхождения пандемии коронавируса. Проблема происхождения вируса лежит в научной плоскости.

- Россия и Китай выступают за равные права на управление интернетом и считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности его национальных сегментов.

Совместное заявление России и Китая - важный сигнал западным партнерам, считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Оно действительно знаменует новую эпоху в международных отношениях и закладывает принципы взаимодействия двух мировых держав в условиях беспрецедентного давления стран, присвоившего себе роль "светоча демократии", - написал он своем Telegram-канале.