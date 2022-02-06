Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от коронавируса

Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса.

"Хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", - отмечается в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля.

Путин также пожелал Эрдогану и его жене крепкого здоровья на долгие годы.

Отметим, что ранее президент Турции сообщил в Twitter, что заразился омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, болезнь они с супругой переносят в легкой форме.