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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин: К поискам пропавшего Владимира Ялунина подключились криминалисты центрального аппарата СКР

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин распорядился, чтобы к поискам пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина подключились криминалисты центрального аппарата СКР.

Спасатели нашли подо льдом квадроцикл, на котором провалился экс-замминистра юстиции

На этот момент найден лишь его квадроцикл. В СК заявили, что по их информации ночью с 5 на 6 февраля в ведомство поступила информация о том, что во время управления квадроциклом и перемещения по замерзшей реке в Одинцовском районе местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед. В СК подтверждают, что пропавший - бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин.

В СК России по Московской области идет доследственная проверка. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата СК России подключиться к поискам и "выяснению всех обстоятельств произошедшего".

В ведомстве сказали,что на вооружении Главного управления криминалистики есть высокотехнологичная техника, позволяющая вести поиск пропавших людей в самых сложных условиях.

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