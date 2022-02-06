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Рубрика: Общество

Оттепель ожидается на следующей неделе в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Оттепель до плюс 1 градуса ожидается в Москве на следующей неделе. По области температура будет варьироваться от минус 4 до ноля.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
Россиян ожидает теплый февраль

Как отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, это на 6-7 градусов превышает февральскую норму. Умеренно морозным - до минус 5 градусов будет лишь первый день наступающей недели, дальше столбики термометров начнут медленно, но верно подниматься вверх. 8 и 10 февраля ожидается небольшой снег, но сугробы в столице не вырастут - наоборот, из-за нулевых температур они начнут по-весеннему оседать.

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