Оттепель ожидается на следующей неделе в Москве

Оттепель до плюс 1 градуса ожидается в Москве на следующей неделе. По области температура будет варьироваться от минус 4 до ноля.

Как отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, это на 6-7 градусов превышает февральскую норму. Умеренно морозным - до минус 5 градусов будет лишь первый день наступающей недели, дальше столбики термометров начнут медленно, но верно подниматься вверх. 8 и 10 февраля ожидается небольшой снег, но сугробы в столице не вырастут - наоборот, из-за нулевых температур они начнут по-весеннему оседать.