Штраф на миллион рублей выпишут водителю автомобиля, застрявшего на путях

Московский метрополитен выставит штраф почти на миллион рублей водителю автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Как сообщает пресс-служба, причина штрафа - остановка движения трамваев более чем на час. Инцидент произошел в субботу, 5 февраля, на Симферопольском бульваре. Mercedes на скорости выехал на трамвайные пути и застрял - водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования на месте отказался.

"Чуть больше чем за год автомобиль успел получить 34 штрафа за нарушения ПДД. В итоге два маршрута трамвая не могли работать больше часа. Но все могло быть еще страшнее - пострадать могли люди: сам водитель, пешеходы, водители и пассажиры трамваев и других автомобилей на дороге. Это недопустимо. Детали выясняют сотрудники ГИБДД, к водителю применят меры в соответствии с законом, а Московский метрополитен выставит штраф размером почти один миллион рублей за большую задержку движения транспорта", - сообщили в департаменте, добавив, что не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.