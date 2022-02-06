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06.02.2022 15:52
Рубрика: Экономика

Штраф на миллион рублей выпишут водителю автомобиля, застрявшего на путях

Текст: Ирина Огилько

Московский метрополитен выставит штраф почти на миллион рублей водителю автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба, причина штрафа - остановка движения трамваев более чем на час. Инцидент произошел в субботу, 5 февраля, на Симферопольском бульваре. Mercedes на скорости выехал на трамвайные пути и застрял - водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования на месте отказался.

"Чуть больше чем за год автомобиль успел получить 34 штрафа за нарушения ПДД. В итоге два маршрута трамвая не могли работать больше часа. Но все могло быть еще страшнее - пострадать могли люди: сам водитель, пешеходы, водители и пассажиры трамваев и других автомобилей на дороге. Это недопустимо. Детали выясняют сотрудники ГИБДД, к водителю применят меры в соответствии с законом, а Московский метрополитен выставит штраф размером почти один миллион рублей за большую задержку движения транспорта", - сообщили в департаменте, добавив, что не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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