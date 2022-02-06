Сокращение автопотока на 400 тыс машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов

Сокращение передвижений по городу уменьшило автопоток в городе на 400 тысяч машин в сутки в сравнении с декабрем 2021 года. Это разгрузило Москву до пяти-шести баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате привычное время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть. Дептранс Москвы это объясняет тем, что немалая часть москвичей работает в удаленном режиме и меньше передвигается по городу. В цифрах это выглядит так: 2,7 млн уникальных автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе. Это на 15% (около 400 тысяч) машин меньше, чем в декабре 2021 года. Но загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с восьми-девяти до пяти-шести баллов. Из области в столицу приезжает 600 тысяч легковых машин, в то время как в рабочие дни декабря их было 800 тысяч.

То есть оказалось достаточным снизить трафик всего на 15%, чтобы на дорогах стало существенно свободнее. Таким образом, для свободного передвижения по городу нужно лишь примерно 450 тысячам водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте. И это стало теперь вполне реально, так как с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД с удобными интегрированными тарифами, так что количество пассажирских мест, новых маршрутов, пересадок выросло в разы, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Снизилось и время в пути на городском транспорте, поэтому многим жителям города уже сейчас удобнее и быстрее передвигаться не на машине.